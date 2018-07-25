بالفيديو.. شاهد حريق نقابة التجاريين ..والنيابة: سبب الاشتعال ماس كهربائي

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شهد مبني نقابة التجاريين الفرعية، بشارع رمسيس، عصر اليوم الثلاثاء، نشوب حريق هائل، أفنى محتوياته بالكامل، جاء ذلك نتيجة ماس كهربائي مما أدي إلى اشتعال النيران وانتشارها بطول طوابقه.

حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل عقار في شارع رمسيس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنيةوسياات المطافي إلى المكان لإخماد الحريق.

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وكان حريق قد اندلع بمبني نقابة التجاريين الفرعي، والبنك الأهلي بشارع رمسيس، ودفعت الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران التي اندلعت في الطابقين الثالث والرابع من مبنى النقابة، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقى الطوابق في المبنى.

وقامت قوات الأمن المتواجدة هناك بإغلاق الطرق المؤدية لهما أمام المواطنين والمارة لمنع وقوع أية إصابات.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة، إنها دفعت بـ 4 سيارات إسعاف.للتوجه لمكان الحريق خشية وقوع إصابات.

وبالمعاينة المبدئية ترددت أنباء أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي من أجهزة التكييف الخاصة بـ الكافتيريا الموجودة بالطابق الرابع.

وذكر الدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين أمين عام نقابة القاهرة، إن الحريق الذى شهده مقر النقابة الفرعية بالقاهرة، بشارع رمسيس، لم يسفر عنه أى خسائر بشرية، مشيرا إلى أن كافة الخسائر اقتصرت على صالونات نادى العاصمة للتجاريين، وأثاثاته والأجهزة الكهربائية والسماعات، وذلك كله فى قاعتين فقط فى الطابق الثالث من المبنى.

وأكد قابيل، فى تصريحات صحفيه، أن كافة السجلات والمستندات المالية والخزائن، والمخازن الخاصة بالنقابة، لم تطولها أي خسائر، كذلك الدور الرابع من مقر النقابة لم تطوله ألسنة النيران، مشيرًا إلى أن النيران فقط وصلت لغرفتين فيه المياه الخاصة بعمليات مكافحة النيران والسيطرة عليها، لافتا إلى أن الدور الرابع سيستأنف عمله يوم الخميس المقبل الموافق 27 يوليو الجارى.

وأشار الأمين العام، أن المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة للمبنى على أثر الحريق، رجحت أن سبب الحريق هو ماس كهربائى ناتج عن أجهزة التكييف،مضيفًا أن النقابة ستبدأ فى عمليات الإصلاح وإزالة أثار الحريق عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها وإصدار قراراتها النهائية.

ويرصد موقع “مصر 365” المشاهد الأولى للحريق التي تعرض لها مبنى نقابة التجاريين عصر اليوم الثلاثاء في مقطع الفيديو التالي: