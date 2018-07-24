البرلمان يصوت على برنامج الحكومة غدا.. وعبدالعال لـ«نوابه»: كشروا عن أنيابكم

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ناشد رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، أعضاء البرلمان ، بالحضور غدا الأربعاء ، في تمام العاشرة صباحا ، إلى مقر المجلس ، وذلك للتصويت على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وقبل رفعه الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، خاطب الدكتور علي عبد العال ، أعضاء المجلس ، قائلا : « أنا بكون موجود قبل الجلسة بساعة ونصف ، وجلسة الغد مهمة ، بحضور رئيس مجلس الوزراء ، للانتهاء من برنامج الحكومة ، ثم الذهاب إلى بعض الموضوعات المهمة ، والمجلس لازم يكون موجود ، عشان يكشر عن أنيابه ، ومن لم يتحدثون ، أسماؤهم مدونة ، وسوف يتحدثون في جلسة الغد » .

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