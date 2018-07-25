تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018

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تستمر درجات الحرارة ، في الارتفاع اليوم الأربعاء ، الموافق 25 يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث يسود طقس مائل للحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون شديد الحرارة ، على القاهرة وجنوب البلاد ، لطيف في أثناء الليل ، بعدها يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة ، غربا ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، كما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ط من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون خفيفة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من نصف متر إلى متر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 25 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 29 40

وسط الدلتا 28 39

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 24 40

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

العريش 25 36

رفح 24 35

الإسماعيلية 28 41

السويس 28 42

رأس سدر 28 42

نخل 22 43

نويبع 31 44

طابا 25 43

سانت كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 31 41

الغردقة 30 44

مرسى علم 30 43

الفيوم 30 43

بني سويف 30 43

المنيا 28 44

أسيوط 29 44

سوهاج 29 44

قنا 28 44

الأقصر 29 44

أسوان 31 45

أبو سمبل 32 44

الوادي الجديد 25 45

شلاتين 27 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 28 37

حلايب 29 37