كيف تواجه الزحام بعد إغلاق محطة المرج الجديدة؟

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قررت وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برئاسة المهندس علي فضالي ، قبل فترة ، إغلاق محطة المرج الجديدة ، لمدة 5 أشهر كاملة ، بهدف تطويرها ، واستكمال مشروع ازدواج المسافة ، بين محطتي المرج الجديدة ، والمرج القديمة ، وهو القرار الذي تسبب ، في زحام مروري كبير ، في الشارع الذي يصل بين المحطتين ، حيث إنه المسار الوحيد ، الذي تسلكه وسائل النقل البديلة ، التي تعمل منذ إغلاق محطة المرج الجديدة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 7 نقاط عن كيفية التغلب على الزحام ، في محطة المرج الجديدة ، وكيفية مواجهته ، ومواعيد انتهائه ، وهي كالتالي :

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1. إذا كنت من سكان المناطق المجاورة ، لمحطة المرج الجديدة ، فأنت مضطر لمواجهة الزحام ، الذي تشهده وسائل النقل البديلة ، التي تعمل بين محطتي المرج الجديدة ، والمرج القديمة ، منذ إغلاق محطة المرج الجديدة .

2. حاول قدر الإمكان ، ألا يكون خروجك ورحلتك ، من محطة المرج القديمة ، حتى محطة المرج الجديدة ، في أوقات الذروة .

3. فكر في مسارات بديلة ، خاصة أن إغلاق محطة المرج الجديدة ، سوف يستمر لمدة 5 أشهر ، وقد تزيد .

4. إذا كنت من سكان الإقليم ، وتستقل وسيلة انتقالك من موقف المرج ، المجاور لمحطة المرج الجديدة ، فابحث عن أقرب موقف بديل لك .

5. إغلاق محطة المرج الجديدة ، يسبب زحاما شديدا في حركة السير والمرور ، في الشارع الواصل بين محطتي المرج القديمة ، والمرج الجديدة .

6. الزحام في الشارع الواصل ، بين محطتي المرج القديمة ، والمرج القديمة ، سوف يستمر ، طالما توجد أعداد كبيرة من الركاب ، حيث إنه لا توجد وسيلة نقل أخرى ، تستوعب ما ينقله كل قطار .

7. المسؤولون في وزارة النقل ، ناشدوا محافظة القلوبية ، نقل موقف المرج إلى مدينة قليوب ، أو موقف مجاور لمحطة شبرا الخيمة ، بهدف تقليل الزحام في المرج.