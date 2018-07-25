اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات المهمة

Advertisements

يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات المهمة ، المطروحة على طاولة حكومة مدبولي ، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس النواب ، المخصصة للتصويت على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وفي اجتماعه الأخير ، وافق مجلس الوزراء ، على البرنامج التنفيذي ، الخاص بطروحات الشركات المملوكة للدولة ، وذلك في ظل الاتفاق ، على ضرورة البدء في التنفيذ ، في أسرع وقت ممكن ، وفقا للبرنامج السابق الإعلان عنه ، والنسب المتفق عليها للطرح .

Advertisements