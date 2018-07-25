أبرز المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء خلال 4 سنوات

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء ، عددا من المشروعات القومية ، في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ، في أكثر من محافظة ، داخل جمهورية مصر العربية .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم المشروعات القومية الكبرى ، في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ، والتي استعرضها أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وهي كالتالي :

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في الفتره من يونيو 2014 ، وحتى نهاية عام 2018 ، نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، في التغلب على عجز قدرات توليد الكهرباء ، ونقص الوقود وصعوبة توفيره. وعدم التمكن من لستكمال برامج صيانة محطات الكهرباء ، والأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية ، حيث تم تخفيف الأحمال ، لوصول العجز بين 2000 حتى 3000 ميجا وات يوميا ، حيث بلغ أقصاه في أحد ايام شهر أغسطس 2014 ، إلى ما يزيد عن 6050 ميجا وات.

اعتمد قطاع الكهرباء بشكل أساسي ، على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية ، في تشغيل محطات توليدالكهرباء ، وذلك بنسبة إجمالية ، بلغت نحو 90% من مزيج الطاقة ، من دون النظر إلى توزيع مصادر توليد الكهرباء ، من المصادر الأولية الأخرى للطاقة ، مثل الشمس ، والرياح ، والوقود النووي ، والفحم .

في صيف 2015 ، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، 4 محاور أساسية ، للتغلب على مشكلات العجز في للقدرات المتاحة ، عن طريق تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة ، بإجمالي قدرة 3636 ميجاوات ، وباستثمارات 2.7 مليار دولار ، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروعات ، لمحطات إنتاج الكهرباء ، وذلك بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات ، وباستثمارات 4 مليارات دولار ، وهي مشروعات سبق البدء في تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها ، قبل العام 2014 ، كما تم الانتهاء ، من تنفيذ برامج الصيانة ، ورفع كفاءة المحطات ، وذلك بنسبة 100% ، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول ، لمد شبكات الغاز ، لتوفير الوقود أو استيراده .

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، خطة عاجلة ، بإجمالي قدرات مضافة وصلت لـ 3636 ميجا وات ، وبتكلفة تخطت 2700 مليون دولار ، حيث نفذت الخطة خلال 8 أشهر ونصف الشهر ، وشملت إنجاز العديد من محطات توليد الكهرباء ، مثل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ ، بقدرة 288 ميجا وات ، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد ، بقدرة 84 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء عتاقة ، بقدرة 640 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء المحمودية ، بقدرة 336 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء الغردقة ، بقدرة 288 ميجاوات ، ووحدات توليد الكهرباء المتنقلة ، بإجمالي قدرات 500 ميجا وات ، موزعة في عدد من المدن بالصعيد ، لتحسين التغذية الكهربية بها ، ومحطة توليد كهرباء غرب أسيوط ، بقدرة 1000 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء غرب دمياط ، بقدرة 500 ميجا وات.

كما تم تنفيذ ، محطة توليد كهرباء العين السخنة ، بقدرة 1300 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر ، بقدرة 600 ميجا وات ، ومحطة توليد كهرباء شمال الجيزة ، بقدرة 2250 ميجا وات ، ومحطة توليد كهرباء السويس ، بقدرة 650 ميجاوات ، ومحطة توليد كهرباء طاقة الرياح ، بقدرة 200 ميجا وات ، وتنفيذ برنامج الصيانة المخططة واستعاضة القدرات ، استعدادا لصيف أعوام 2015 ، 2016 ،2017 ، 2018 ، بنسبة 100% .

وعن مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم توقيع

وقعت وزارة الكهرباء ، اتفاقية شراكة مع شركة سيمنز ، لبناء 3 محطات دورة مركبة عملاقة ، وفقا لأعلى مستويات الكفاءة العالمية بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات ، وبإجمالي استثمارات 6 مليارات يورو ، استكمالا لتأمين التغذية الكهربائية ، وعدم تكرار ظاهرة العجز في قدرات توليد الكهرباء .

وفي إطار الخطة الخمسية 2022 / 2027 ، تم إضافة محطات توليد كهرباء جديدة ، منها ما هو جار الانتهاء من تنفيذها ، مثل « محطة كهرباء جنوب حلوان ، محطة كهرباء أسيوط ، محطة كهرباء غرب القاهرة » ، ومشروعات لمحطات جارٍ البدء في تنفيذها ، في « الضبعة ، الحمراوين ، عتاقة ، عيون موسى ، الأقصر » .

وقع الرئيسان عبدالفتاح السيسي ، والروسي فلاديمير بوتين ، عقود محطة الضبعة ، والتي تشمل إنشاء 4 مفاعلات من طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية ، بإجمالي قدرة 4800 ميجاوات ، حيث تدخل الخدمة ، في الفترة من 2026 حتى 2029 ، بتكلفة إجمالية تبلغ 21.3 مليار دولار .

نفذت وزارة الكهرباء ، محطة بنبان ، وهي أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم ، بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات ، وبمساحة إجمالية تصل لـ 37.1 كيلو متر مربع .

وفي مجال الطاقة الكهرومائية، استعرض الوزير القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات

يتم توليد طاقة كهرومائية من السد العالي ، بقدرة 2100 ميجاوات ، وخزان أسوان ، بقدرة 550 ميجا وات ، وقناطر إسنا ، بقدرة 86 ميجاوات ، وقناطر نجع حمادي ، بقدرة 64 ميجاوات ، وقناطر أسيوط ، بقدرة 32 ميجاوات .

جار تنفيذ مشروع تجريبي ، لتركيب 250 ألف عداد ذكي ، في نطاق 6 شركات توزيع ، يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل ، وجار إنشاء وتطوير 17 مركز تحكم بشركات توزيع الكهرباء ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

وقعت وزارة الكهرباء ، اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية ، لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO ، وتنفيذ الربط الكهربائي المصري السعودي ، لتبادل 3000 ميجا وات ، بين شبكتي البلدين ، ويبدأ التشغيل الجزئي للمشروع ، في سبتمبر 2021 ، والتشغيل الكامل في سبتمبر 2022 .

كما تم توقيع اتفاقية ، الربط المصري السوداني ، وقدرة خط الربط 300 ميجاوات ، كمرحلة أولى يمكن زيادتها لتصل إلى 600 ميجاوات مستقبلا ، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن ، حيث تصل قدرة خط الربط 450 ميجاوات ، كما تم توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع الأردن ، والخاص بشراء ما لا يقل عن 10 جيجاوات ساعة شهريا ط بمبدأ TAKE OR PAY .