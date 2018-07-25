الإسكان تنشر أسماء الحاجزين في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي حسب الأولوية

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تنشر وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم سيتم نشر أسماء المواطنين داخل الأولوية – حسب الشروط والأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء – الحاجزين بالإعلان التاسع ضمن برنامج مشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يتم نشر أسماء الحاجزين في كل مشروع على حدة.

تنشر الأسماء الفائزة بالوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لصندوق التمويل العقاري في الرابط الأتي «www.mff.gov.eg».

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وصرحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق انتهى من إجراءات ترتيب الأولوياتالتى تم تلإعلان عنها للمواطنين الذين تقدموا بالحجز في المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقًا للآليةالتي أقرها مجلس الوزراء.

وكان ترتيب الأولولية للمتقدمين لحجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي كالأتي:

أولًا: المتزوج ويعول (شاملًا الأرمل / الأرملة وتعول، المطلق / المطلقة وتعول).

ثانيًا : للمتزوج ولم ينجب أطفالاً بعد.

ثالثًا: الأعزب المقبل على الزواج مع إعطاء الأولوية للأصغر سنا.

وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، كل هذا حسب االبيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.

وأشارت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أن عدد المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، بلغ 6 مدن، وهم (في مدينة 6 أكتوبر 25 ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 46226، وفى حى عتاقة بمحافظة السويس 2948 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 3846، وفى الخانكة بمحافظة القليوبية 1819 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 2172، وفى فاقوس بمحافظة الشرقية 481 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1025 وفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة 77 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 954، وفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ 148 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1197).

وتضيف مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن إجمالى عدد المواطنين الحاجزين وتنطبق عليهم شروط الأولوية بلغ 30473 مواطنًا، مشيرة إلأى أنه عقب الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، سيتم البدء في إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميدانى على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد).

وأوضحت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن أعداد الوحدات المُتاحة بمدينة 6 أكتوبر قابلة للزيادة، بسبب الرفض الميدانى أو الائتمانى لدى جهات التمويل لأى من المواطنين الحاجزين بالإعلان السابع، والإعلان الثامن من أصحاب (الكراسة الزرقاء)، وكذلك المحولين من مختلف المدن إلى مدينة 6 أكتوبر في الفترات السابقة، ممن ثبت عدم انطباق شروط منح الدعم أو التمويل عليهم.

وأعربت أنه سيتم البدء في الاستعلامات الميدانية للحاجزين بالإعلان التاسع بعد الانتهاء من المواطنين الحاجزين بتلك الإعلانات.

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن، هو رقم غير نهائى، وقد يتغير إذا تم ثبوت عدم صحة أي معلومة من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين والتى تم إدخالها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والمرفوعة بمعرفة الحاجزين أنفسهم ، والتي توضح قيمة الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، ونوع الإعاقة إن وجد.

وشددت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه في حالة عدم صحة أو اختلاف البيانات المدخلة على الموقع الرسمي للصندوق من قبل المواطنين الحاجزين، فإن الطلب عرضة للرفض نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل وبذلك تُعتبر تلك النتائج مؤشرًا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين، ولا يعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن، وبذلك تتغير أرقام الأولوية طبقًا لنِسَب الرفض.

كذلك أوضحت أن المواطنين الذين أصبحوا خارج أولويات الوحدات المتوفرة، لهم الحرية التامة في استرداد مبلغ مقدم جدية الحجز، يأتي هذا في حالة عدم رغبة المواطن الحاجز في الانتظار لحين الانتهاء من توفير وحدات جديدة بتلك المدن، أما في حالة الانتظار، سيتم محاسبة المواطن على الوحدة السكنية بالأسعار الجديدة وليست القديمة التى تم الحجز عليها سابقًا.

وقالت مي عبد الحميدن المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن هناك 18 مدينة ومركزًا، في 9 محافظات، بها وحدات ما تزال تحت التنفيذ، وهى: أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، وكفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرزا القطورى بمحافظة الجيزة، و(الفيوم الجديدة، وشدموه) بمحافظة الفيوم، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و(الوقف، ونقادة، ونجع حمادى، وقوص) بمحافظة قنا، و(أرمنت، والطود، وإسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب) بمحافظة الأقصر، و(سفاجا، ومرسي علم) بمحافظة البحر الأحمر، والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، وبدء إرسال طلبات المواطنين المقبولين وداخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميدانى على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد).​

جدير بالذكر أن نشر أسماء الحاجزين الفائزين بوحدات سكنية في الإعلان التاسع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي جاء متأخرًا بعض الشيء، بسبب الازمة التي حدثت وتعديل بيانات المواطنين التي تم تسجيلها بالخطأ ومحاولة تعديلها، خاصة وأن هذا الإعلان كان لأول مرة يتم تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا بأنفسهم.

وأوضح هانى يونس، المتحدث باسم الإسكان الاجتماعي، في وقت سابق، أن هناك 35 ألف مواطن من إجمالي 80 ألف مواطن أخطأوا في تسجيل البيانات، مؤكدًا أنه حرصا من الوزارة على توفير وحدات سكنية لكافة المواطنينالذين تقدموا لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

كلفت وزارة الإسكان فريق عمل كامل لإعادة تسجيل وإدخال بيانات الحاجزين الذين أخطأوا في تسجيل بيانتهم من خلال الاتصال بالمواطنين وتصحيح المعلومات المطلوبة.