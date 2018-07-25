بعد قليل.. «النواب» يصوت على منح الثقة لبرنامج الحكومة

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يستعد مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، قي آخر جلسات دور الانعقاد الثالث ، اليوم الأربعاء ، للتصويت على منح الثقة ، لبرنامج المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بعد استكمال مناقشات النواب ، وتعقيب رئيس الوزراء ، وتعليق السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة للرد ، كما يصوت البرلمان كذلك ، على إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري ، ويتم بعدها إعلان انتهاء دور الانعقاد الثالث .

الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، أكد أن تصويت البرلمان ، سوف يكون على برنامج الحكومة ، وليس على تشكيلها ، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة ، ليس محل مناقشة من المجلس ، وأن البرلمان يناقش برنامج الحكومة ، والتصويت بمنح الثقة ، سوف يكون على برنامجها .

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وأكد رئيس مجلس النواب ، أن الحكومة المصرية لها ثقتين ، الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدي اليمين أمام الرئيس ، وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة ، والثانية تحصل عليها من البرلمان .

ومن المتوقع أن يحضر المهندس مصطفى مدبولي ، رئس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، الجلسة ، للرد على ملاحظات النواب وتعليقاتهم ، التي أثاروها خلال ردهم على برنامج الحكومة ، وبعد تعقيب رئيس الوزراء تعليق للسيد الشريف ، وكيل أول المجلس ورئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة، حيث يتحدث تعليقا على ما دار فى جلسات المجلس ، يومي الثلاثاء والأربعاء بشأن برنامج الحكومة ، كما يعقب كذلك ، على ما قاله رئيس الوزراء فخى كلمته ، ثم يأخذ رئيس المجلس ، التصويت على منح الثقة من البرلمان لبرنامج الحكومة ، وتكون الموافقة على منح الثقة للحكومة بأغلبية أعضاء المجلس أى 50% من عدد أعضاء المجلس زائد واحد.