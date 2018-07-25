البترول: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم تعاقد وبأقساط شهرية على 6 سنوات

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أنه قد تقرر تقسيط قيمة خدمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه بدون سداد أي رسوم مقدم تعاقد ، بل إن الوزارة ستقوم بتوصيل الخدمة في مقابل قسط شهري 30 جنيهًا يسدد على 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيلها مضافة إلى فاتورة استهلاك الغاز لصاحب الوحدة السكنية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه اتخذ هذا القرار تيسيرًا على المواطنين ومساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد خصوصًا في المناطق التى تحتوي على نسبة كثافة سكنية مرتفعة، ولكي يحل الغاز الطبيعي محل أنبوبة البوتاجاز، وكذلك لتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة من ضرورة وجود عملة صعبة، لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز.

وأعرب الملا – خلال الاجتماع الدوري للوزارة والذي يناقش فيه سير ومتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل – أن شركات التوصيل ملتزمة التزام تام بالتوقيتات الموضوعة، والعمل على تسهيل التحديات والعقبات التي قد تحول دون سرعة التوصيل وكذلك مراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي والدقة في التنفيذ.

وأوضح وزير البترول، أن تقارير المتابعة لبرنامج توصيل الغاز للمنازل، تشير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال فترة زمنية وجيزة.

حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى ١٢ مدينة في عدة محافظات وهي بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية وبيلا وفوه بكفر الشيخ وقوص بقنا والواسطي ببنى سويف وبنى مزار وسمالوط بالمنيا والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية ومشتول السوق بالشرقية والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعي) بالشرقية.

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