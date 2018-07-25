البرلمان يوافق على برنامج الحكومة: نتمنى لكم التوفيق والسداد

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أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على برنامج عمل حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأربعاء ، كما قرر البرلمان كذلك ، منح الثقة للحكومة ، سواء فيما يتعلق بتشكيلها ، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس ، في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

اللجنة الخاصة المعنية في مجلس النواب ، بالرد على برنامج الحكومة ، ذكرت في تقريرها النهائي ، أمام اللجنة الخاصة ، أمنياتها بالتوفيق والسداد للحكومة ، في إنجاز المهام الموكلة إليها ، لتحقيق نهضة تنموية شاملة ، وفق رؤية واضحة ، تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ، وبين أهداف العدالة والحماية الاجتماعية ، للمواطن المصري.

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