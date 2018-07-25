بعد ارتفاع أسعارها..الشرقية للدخان تطرح سجائر «كليوباترا جولدن» بالأسواق بـ 15.5 جنيهًا

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أعلنت ظهر اليوم الأربعاء، شركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) ، أنها نظرًا لارتفاع أسعار السجائر، فإنها تنوي طرح نوعًا جديدًا من السجائر بسعر البيع للمستهلك فقط 15.5 جنيه.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أرسلته اليوم للبورصة، أن نوع السجائر الجديد سيحمل إسم “كليوباترا جولدن” وأنه سيطرح بالأسواق بداية من اليوم الأربعاء، على أن يكون سعر بيعه للمستهلك 15.5 جنيه.

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وبذلك يكون هذا المنتج من التبغ هو أرخص أنواع السجائر الموجودة في السوق المصرية من إنتاج شركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني).

وفي نفس السياق، كان رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، قد صرح في وقتًا سابق، إن الشركات العاملة في مصر تستعد لطرح نوع جديد من السجائر خصوصًا بعد زيادة الأسعار الأخيرة

يذكر أنه.في بداية الشهر الجاري، قامت شركات التبغ ومن بينها شركة الشرقية للدخان برفع أسعار منتجاتها بعد قرار الصادر من وزارة المالية بتحصيل رسوم من بيع السجائر لصالح قانون التأمين الصحي الجديد.

وترتب على هذا القرار أن بلغت قيمة الزيادة في علبة السجائر الواحدة التي تنتجها الشرقية للدخان ما بين جنيهًا إلى خمسة جنيهات حسب النوع.

كذلك قامت شركة إيسترن كومباني بتعديل أسعار بيع منتجاتها من السجائر بزيادة متفاوتة حسب النوع اعتبارًا من الخميس الماضي 12 يوليو 2018.

وعلى نفس النهج، أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة سعر منتجها سجائر “MERIT” بأنواعها ليصبح 39 جنيهًا للعلبة، وزيادة سعر سجائر Marlboro Gold & Red ليصبح 36 جنيهًا، وسجائر L&M بـ29 جنيهًا.

ولم تكن الزيادة السابق ذكرها هي الأولى في أسعار السجائر في مصر ، حيث سبق وزادت في نوفمبر الماضي، عندما وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي ترتب على أثره زيادة في أسعار السجائر.