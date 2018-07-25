تعرف على تفاصيل حركة ترقيات هيئة قضايا الدولة 2018

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أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل قائلاً “أن حركة ترقيات نواب رئيس الهيئة خلال عام 2018 تعد من أكبر الأعوام في الترقيات حيث شملت جميع الفروع الجديدة في محافظات جمهورية مصر العربية”.

وأوضح أنه بعد افتتاح سبعة وعشرين فرع جديد بالمحافظات كان لابد من تغطية هذه الفروع وتوسيع القاعدة، إذ أن بعض المحافظات وصل بها عدد الفروع إلى ثلاثة وأربعة فروع، ويجب مواكبة هذا التوسع بالترقيات والتعيينات الجديدة.

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وقد أكد المستشار حسين عبده خليل قائلاً “أن هذه الترقيات قد شملت هيئة قضايا الدولة كاملة بداية من درجة مندوب إلى نائب رئيس هيئة حيث بلغت أكثر من ألف ومائتين عضو”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرار تحت رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثين لعام 2018 بتعيين مائة وعشرين من وكلاء “هيئة قضايا الدولة” نواباً لرئيس الهيئة، وقد تضمن القرار تعيين مائة مستشار في الهيئة وكيلاً بالهيئة، كما تضمن أيضا تعيين مائة وثلاثة من المستشارين المساعدين فئة “أ”، ومائة وثمانية من المستشارين المساعدين فئة “ب” مستشارين مساعدين للفئة “أ” في الهيئة.

كما تضمن أيضاً قرار رئيس الجمهورية “بتعيين تسعة وسبعين من النواب في هيئة قضايا الدولة مستشارين مساعدين من الفئة “ب”، ومائتين واثنين وسبعين من المحامين بالهيئة نواباً بالهيئة، وثلاثمائة وثلاثة من المندوبين بالهيئة محامين بالهيئة، وقد تضمن القرار تعيين ثلاثة من المندوبين مساعدين بالهيئة”.

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