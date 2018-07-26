تابع .. أمريكا تصدر قرار هام ومصر ترد

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد قررت الإفراج عن “مساعدات عسكرية” معلقة بجمهورية مصر العربية تصل قيمتها إلى مائة وخمسة وتسعين مليون دولار أمريكي.

وقد أعلنت “وزارة الخارجية الأمريكية” اليوم الأربعاء: أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت إزالة جميع القيود عن مساعدات عسكرية معلقة لجمهورية مصر العربية، في ظل اتخاذ البلد العربي خطوات بشأن القلق الأمريكي.

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وأضافت الوزارة تبعاً للتصريحات التي أعلنتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: أنه على الرغم من القرار الأخير، فأنه لا يزال هناك بعض القضايا التي تثير القلق بشأن حقوق الإنسان.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بتعليق مساعدات عسكرية معلقة لجمهورية مصر العربية خلال شهر أغسطس لعام 2017، بسبب اتهامات بعد قدرتها على استيفاء معايير حقوق الإنسان والتي تم تحدديها من قبل الكونجرس الأمريكي لتلقي أي مساعدات أمريكية.

وفي حين ردت جمهورية مصر العربية أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يعد سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

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