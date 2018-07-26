السياحة تعلن الموعد النهائي لإجراءات الحج على المسار الإلكتروني للشركات

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أعلن رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة “مجدي شلبي” الدور الذي تقوم به لجان المعاينة المتواجدة خلال الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية من أجل سكن الحجاج.

وأكد على استمرار اللجان في العمل على إنهاء مهام أعمالها فيما يخص إجراءات المعاينات وتوثيق عقود السكن والتأكد من مطابقتها مع جميع الضوابط والشروط التي قد تم وضعها من قبل وزارة السياحة.

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وأشار إلى تلك اللجان مضيفًا أنها سوف تعمل على الانتهاء من أعمالها في آخر شهر ذو القعدة الجاري، وقد شدد “مجدي شلبي” خلال بيان صحفي على جميع الشركات السياحية بضرورة الإلتزام بسرعة إنهاء الإجراءات على المسار الإلكتروني والخاصة بتسجيل عقود السكن وخدمات الطوافة والشعائر وعقود النقل و تسجيل بيانات الحجاج من أجل الحصول على التأشيرة لحجاج الشركات قبل الخامس والعشرين من ذي القعدة.

وأوضح: بعد الانتهاء من المعاينات سوف تتواجد لجان الإشراف والمتابعة بالمملكة العربية السعودية، ولجان المنافذ ابتداء من الخامس والعشرين من شهر ذو القعدة، وحتى فترة انتهاء موسم الحج.

وقد أوضح “مجدي شلبي” أن لجان الإشراف سوف تكون في مناطق غزة، والعزيزية، وإيجاد، المزدلفة، وجرول، وسوف تكون من مهام تلك اللجان هو الإشراف والمرور اليومي على حجاج الشركات السياحية من أجل التأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج، وكذلك العمل على استقبال أي شكاوى من الحجاج أو شركات السياحة.

وأضاف قائلاً: أن لجان المنافذ سوف تكون متواجدة في مطار جدة، ومطار المدينة من أجل استقبال الحجاج وتوديعهم، إلى جانب وجود اللجان المتواجدة في مطار القاهرة، وفي نويبع، والعقبة للحج البري للعمل على تذليل العقوبات التي قد تواجه الحجاج المصريين، والاطمئنان عليهم منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية بسلام.

وقد أوضح “مجدي شلبي” أن المسؤولين المتواجدين خلال الفترة الراهنة في أراضي المملكة العربية السعودية متابعة الترتيبات والإجراءات النهائية لموسم الحج لهذا العام، حيث سوف يتم عقد اجتماع مع مؤسسة الطوافة السعودية من أجل مناقشة مزيد من التيسيرات الجديدة للعمل على إنجاح موسم الحج، والتأكد من التجهيزات وتوافر الخدمات بأماكن مخيمات الحجاج المصريين بمناطق أداء الشعائر في منى وعرفات.

وأضاف: إلى جانب التأكد من المساحات المخصصة لحجاج السياحة للشركات المصرية معاً لحدوث أي تكدس، كما سوف يتم التنسيق مع الوكلاء الموحدون الذين تتعاقد معهم الشركات السياحية لتولى مسئولية عملية نقل الحجاج داخل المملكة العربية السعودية، والتأكيد عليهم بأن تلك الأتوبيسات سوف تكون خاصة بنقل الحجاج المصريين فقط.

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