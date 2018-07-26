شروط ومميزات الدراسة إلى كندا وتكلفة المعيشة

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شروط ومميزات الدراسة في كندا وتكلفة المعيشة، كندا بها مساحات شاسعة، جبال رائعة، ثلوج و غابات إلى جانب مدن كبيرة ومتطورة، والعديد من الفئات والجنسيات – حيث تشعر أنك بأميركا ولكن بتكلفة أقل. كندا هي الجيل القادم من أرض الإمكانيات غير المحدودة. تسمح منطقة كندا الشاسعة ، المقسمة إلى مقاطعات ، والتي تتيح لكل منطقة باختيار نظامها التعليمي المطلوب، وسوف نتعرف من خلال المقال على نظام ومميزات التعليم في كندا وشروط القبول وتكلفة المعيشة هناك.

شروط ومميزات الدراسة في كندا وتكلفة المعيشة

يوجد في كندا حوالي 151 جامعة تقع بشكل رئيسي في المدن الكبيرة ، بالإضافة إلى 189 كلية مختلفة و 33 كلية مهنية. تنتشر هذه المؤسسات في جميع أنحاء كندا وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية للدرجات الأكاديمية أو الدبلومات. تعتبر الدراسات في كندا ذات جودة عالية ومهنية ، وليس من الغريب أن يختار حوالي 130 ألف طالب أجنبي كل عام الدراسة في كندا.

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هل تفكر بالدراسة في الخارج

لا تدير كندا نظامًا للتعليم الفيدرالي ، وتخضع مؤسساتها التعليمية لحكومة المقاطعة. تحدد كل مؤسسة بحد ذاتها متطلبات القبول لمختلف المسارات ، وفي كندا ، كما هو معروف ، هناك لغتان رسميتان ، الإنجليزية والفرنسية ، وبالتالي بعض الجامعات في كندا تسمح للطلاب بالدراسة بأي من اللغتين. على أي حال ، لكن في معظم الحالات لا يُطلب من الطلاب تعلم الطلاقة في كلتا اللغتين من أجل الدراسة في إحدى الجامعات في كندا.

يمكنك أن تتعلم اللغة الإنجليزية في كندا

تمنح الجامعات في كندا الطلاب درجات أكاديمية وبحوثًا ، بينما تقدم الكليات شهادات الخريجين المهنية وتدير برامج ما قبل الجامعة تتيح لهم فرصة تعلم اللغة الانجليزية مما سهل الأمر كثيرا على معظم الطلاب الذين لا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة.

مميزات الدراسة في كندا

هناك العديد من الأسباب والمميزات التي تجعل كندا هدفًا جذابًا ومطلوبًا لكل الأجانب.

كندا هي بلد متعدد الثقافات يفتح أبوابه للمهاجرين الذين يأتون للعيش هناك.

الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة في كندا أقل بكثير من معظم الدول في العالم ، فهي على النقيض من أميركا ومستوى التعليم والظروف المعيشية التي تعتبر الأعلى في العالم.

تقدم كندا لسكانها وزوارها ثروة ثقافية ومواقع انتقائية وحياة اجتماعية متنوعة ، تتركز بشكل رئيسي في تورونتو ومونتريال وفانكوفر وأوتاوا وكيبيك.

شروط القبول

تختلف فوائد التعلم ومتطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي في كندا من مكان إلى آخر، كما هو الحال في معظم الحالات، يطلب من المتقدمين لتقديم شهاداتهم التي ترجمت إلى شهادة الدراسة الثانوية واجتياز امتحان القبول نوع TOEFL أو IELTS، التي تحدد مستوى الطلاقة في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

تأشيرة طالب

يمكن للطلاب الأجانب الذين يرغبون في الجمع بين العمل والدراسة الحصول على تأشيرة طالب تسمح للعمل في الحرم الجامعي. إضافة إلى ذلك، فقد وقعت العديد من المؤسسات التعليمية في كندا اتفاقيات تسمح بالعمل خارج الحرم الجامعي على نطاق أوسع. تسمح الدراسات في كندا لخريجيها بالعمل بشكل قانوني لمدة عام أو عامين. وهذا يعني أن فرص العثور على عمل والهجرة في تزايد مستمر ، حيث إن كندا تبحث جاهدة عن المهنيين في مختلف المجالات.

تقدم العديد من المؤسسات التعليمية في كندا للطلاب الأجانب المنح الدراسية بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي تقدمها مختلف المناطق. هذه المنح الدراسية يمكن أن تساعد بشكل كبير في تخفيف عبء التكاليف. ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذا على المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات ، وكذلك في السفارة الكندية أو في مكاتب التعليم في المنطقة.

الرسوم الدراسية وتكلفة المعيشة في كندا

الرسوم الدراسية في معظم الجامعات حوالي 25،000 سنويا، وهناك بعض المؤسسات الدراسية الخاصة تكون التكلفة فيها أعلى قليلا، وتكلفة المعيشة بالنسبة للطالب الأجنبي في كندا تقدر ب 3500 دولار شهريا، أما بالنسبة للسكن في مساكن الطلبة تكون التكلفة حوالي 900 دولار شهريا، والنفقات 600 دولار كندي إضافي.

وسائل النقل العام في كندا غير مكلفة نسبيا ،ويتم تمويل التأمين الصحي من قبل الدولة لأولئك الذين يدرسون في برنامج كامل. ويمكن للطالب معرفة ذلك بسهولة وذلك لأن موقع الجامعات الكندية يحتوى على آلة حاسبة محدثة تقوم بحساب النفقات الشهرية وفقًا للمنطقة والمؤسسة المختارة.

تقدم كندا بالتأكيد تجربة التعلم والمعيشة لكل الفئات، وتمتلك مساحات شاسعة من الطبيعة واقتصاد متنامي يسمح لمجموعة متنوعة من السكان بحياة جيدة بالمعنى الكامل للكلمة. صحيح أن كندا ليست شعبية بالنسبة الطلاب ، ولكن أولئك الذين يسعون إلى كسر الحدود والتعرف على ثقافات جديدة فإن كندا بالتأكيد مكان مناسب.