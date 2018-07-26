تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26 يوليو 2018

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تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ، اليوم الخميس ، الموافق 26 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد موجة حارة ضربت البلاد قبل أيام ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس.

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وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية في البحر المتوسط ، فتكون شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر ، تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 26 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 27 40

بورسعيد 25 32

دمياط 26 32

العريش 24 32

رفح 24 31

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 36

رأس سدر 26 38

نخل 21 37

نويبع 29 40

طابا 27 35

سانت كاترين 21 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 30 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 39

بني سويف 25 40

المنيا 25 40

أسيوط 28 41

سوهاج 28 42

قنا 28 44

الأقصر 28 44

أسوان 30 45

أبو سمبل 32 44

الوادي الجديد 25 44

شلاتين 27 42

أبو رماد 27 39

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 38