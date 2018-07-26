غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة

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أعلنت محافظة الجيزة ، برئاسة اللواء محمد كمال الدالي ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة الجيزة ، سوف تقطع المياه عن بعض المناطق ، لمدة 6 ساعات ، تبدأ من الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة المقبل ، الموافق 27 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت ، الموافق 28 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة ، مع مشروع نفق النهضة .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الأحد ، حددت محافظة الجيزة ، المناطق المتأثرة من انقطاع المياه ، وهي « بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، منطقة ميدان الجيزة ، حي الدقي ، حي العجوزة ، وشارع النيل في حدود الدقي والعجوزة » .

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اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة الجيزة ، بالالتزام بالمدة المحددة لقطع المياه ، وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة ، والهيئة العامة للنظافة والتجميل ، وتوجيهها للمناطق المتأثرة ، بهدف سد احتياجات المواطنين .

وناشدت محافظة الجيزة ، المواطنين ، وأصحاب المنشآت ، وأقسام الشرطة ، والمستشفيات ، تدبير احتياجاتهم من المياه ، خلال فتره الانقطاع .