طريقة الاشتراك في معارض «التضامن» للحرف اليدوية إلكترونيا

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، فتح باب الاشتراك في معارض الوزارة إلكترونيا ، عن طريق استمارة «منتجي الحرف اليدوية» ، حيث تملأ الاستمارة إلكترونيا ، عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، وهو اضغط هنا

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 6 معلومات تفصيلية ، عن كيفية الاشتراك في معارض وزارة التضامن الاجتماعي ، عن طريق شبكة الإنترنت إلكترونيا.

1. الاشتراك في معارض وزارة التضامن ، يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

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2. تسجيل البيانات المطلوبة ، لملء استمارة منتجي الحرف اليدوية ، والتي تتضمن «اسم صاحب الحرفة ، رقمه القومي ، طرق الاتصال به ، وعنوانه».

3. تسجيل نوع المنتج ، ومعلومات عن النشاط التجاري ، ومت سبق له من أعمال ، في معارض شارك بها ، داخل مصر وخارجها .

4. تتضمن الاستمارة قسما خاصا بالمنتجات ومواصفاتها ، حيث صاحب الحرفة ، القطاع الذي ينتمي له ، سواء كان مشغولات يدوية أو مفروشات ، أو وحدات إضاءة أو كليم ، وغيرها من قطاعات الحرف اليدوية المتعددة.

5. تنظم وزارة التضامن الاجتماعي ، عدد من المعارض ، على رأسها معرض «ديارنا» ، الذي تم التوسع في إقامته على مدار العام ، في المدن السياحية والساحلية ، والذي يقام حاليا في مدينة مدينة مطروح ، ومحافظة الإسكندرية ، ثم مدينة رأس البر.

6. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي. خلال العام المنصرم ، 40 معرضا مختلفا ، حيث حققت هذه المعارض ، مبيعات بأكثر من 27 مليون جنيه.