الحكومة تخصص قطع أراض للمنفعة العامة في 4 قطاعات.. تعرف عليها

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قرر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تخصيص قطع أراض مملوكة للدولة ، في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة ، لأغراض تنموية وخدمية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، قطع الأراضي التي خصصها رئيس مجلس الوزراء ، لأغراض تنموية وخدمية ، وهي كالتالي:

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1. قطاع الخدمات التعليمية

خصث رئيس مجلس الوزراء ، قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، من بينها قطع أراض في محافظة البحيرة ، لإنشاء مدرسة بغداد الثانوية المشتركة في مدينة بدر ، ومدرستي تعليم أساسي في مركز أبو المطامير ، وقطعة أرض لصالح الأزهر الشريف في محافظة الغربية ، بهدف توسعة المعهد الديني في قرية شبراتنا ، فضلا عن تخصيص قطعة أرض ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، في محافظة المنوفية ، لإنشاء مدرسة عليها.

2. قطاع الخدمات الصحية

خصص المهندس مصطفى مدبولي ، قطعتي أرضى في محافظة المنوفية ، لإنشاء وحدتين صحيتين ، في مركز قويسنا ومركز منوف ، وقطعة أرض في مركز ومدينة أبوحمص في محافظة البحيرة ، بغرض إنشاء وحدة صحية عليها ، وتخصيص قطعة أرض في مدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية ، لإنشاء مرفق إسعاف عليها .

3. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

خصص رئيس مجلس الوزراء ، قطع أراض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، بينها قطع أراض في محافظة المنوفية ، بهدف إنشاء محطات رفع صرف صحي ، في مراكز «أشمون ، الشهداء ، والباجور» ، وقطع أراض في محافظة البحيرة ، لإنشاء محطة رفع صرف صحي ، في مراكز «إدكو ، الدلنجات ، كفر الدوار ، دمنهور ، الرحمانية ، المحمودية ، وشبراخيت » ، واعتبار مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي في أبيس ، الأولى في ناحية خورشيد – قسم المنتزة ، في محافظة الإسكندرية ، من أعمال المنفعة العامة.

4.قطاع الثقافة والشباب

خصص المهندس مصطفى مدبولي ، قطعتي أرض في مركز طما في محافظة سوهاج ، ومركز الرحمانية في محافظة البحيرة ، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بهدف إنشاء مبانٍ قصور ثقافة عليها ، وتخصيص قطع أراض ، لإنشاء مراكز شباب عليها ، بينها قطعة أرض في محافظة المنوفية ، لصالح مديرية الشباب والرياضة ، والمقام عليها مركز شباب ميت القصري ، وقطعة أرض أخرى في مركز أشمون ، لإنشاء ملعب مركز شباب صراوة عليها ، وقطعة أرض في مركز منوف ، لإنشاء ملعب مركز شباب برهيم عليها ، وقطعة أرض في محافظة البحيرة في مركز ومدينة كفر الدوار ، لصالح مديرية الشباب والرياضة ، لإنشاء ملعب عليها ، وتخصيص قطعة أرض في مدينة أشمون في محافظة المنوفية ، لصالح مديرية أمن المنوفية ، لإنشاء وحدتي جوازات وسجل مدني عليها .