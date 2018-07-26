10 معلومات عن محطات «بني سويف» و«الإدارية» و«البرلس».. الأحدث في العالم

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
10 معلومات عن محطات «بني سويف» و«الإدارية» و«البرلس».. الأحدث في العالم
محطات نووية لتوليد الكهرباء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل يومين ، مشروعات خدمية وتنموية ، في بعض محافظات الجمهورية ، ومن بينها أحدث محطات لتوليد الكهرباء في العالم ، في محافظة بني سويف ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، والبرلس ، وذلك بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات ، والتي تنفذها شركة «سيمنز» الألمانية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن أحدث محطات لتوليد الكهرباء في العالم ، والتب نفذت في مصر ، وافتتحت المرحلة الثانية والأخيرة منها ، قبل يومين ، وهي كالتالي:

1. محطات «سيمنز» الثلاث في محافظة بني سويف ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة البرلس ، تأتي ضمن اتفاق حكومي بين مصر وألمانيا ، وتعمل المحطات الثلاث ، بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات.

2. بعد افتتاح المحطات الثلاث رسميا ، أصبحت مصر للمرة الأولى في تاريخها ، الأولى عالميا في قطاع الكهرباء ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، من محطة بني سويف .

3. أعلنت شركة «سيمنز» الألمانية ، أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات في مصر ، يمثل أكبر تعاقد في تاريخ الشركة.

4. تعمل المحطات الثلاث ، بكفاءة توليد تصل لـ65%.

5. أُنشئت المحطات الثلاث ، من طراز h.class ، الذي يستخدم للمرة الأولى عالميا ، بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة .

6. تعمل المحطات الثلاث ، بتكنولوجيا الدورة المركبة ، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها ، وذلك بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة.

7. تصل تكلفة المحطة الواحدة ، إلى ملياري يورو ، وذلك بإجمالي 6 مليارات يورو للمحطات الثلاث.

8. تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.

9. تتكون كل وحدة من توربينتين غاز ، قدرة كل منها 400 ميجاوات ، وتوربينة بخارية ، بقدرة 400 ميجاوات ، وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة ، وسوف يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، على جهد 500 كيلوفولت ، وذلك في شهر ديسمبر المقبل ، بقدرة 2400 ميجا وات .

10. تسهم المحطات الثلاث ، في تلبية 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.