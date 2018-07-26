10 معلومات عن محطات «بني سويف» و«الإدارية» و«البرلس».. الأحدث في العالم

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل يومين ، مشروعات خدمية وتنموية ، في بعض محافظات الجمهورية ، ومن بينها أحدث محطات لتوليد الكهرباء في العالم ، في محافظة بني سويف ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، والبرلس ، وذلك بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات ، والتي تنفذها شركة «سيمنز» الألمانية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن أحدث محطات لتوليد الكهرباء في العالم ، والتب نفذت في مصر ، وافتتحت المرحلة الثانية والأخيرة منها ، قبل يومين ، وهي كالتالي:

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1. محطات «سيمنز» الثلاث في محافظة بني سويف ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة البرلس ، تأتي ضمن اتفاق حكومي بين مصر وألمانيا ، وتعمل المحطات الثلاث ، بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات.

2. بعد افتتاح المحطات الثلاث رسميا ، أصبحت مصر للمرة الأولى في تاريخها ، الأولى عالميا في قطاع الكهرباء ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ، من محطة بني سويف .

3. أعلنت شركة «سيمنز» الألمانية ، أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات في مصر ، يمثل أكبر تعاقد في تاريخ الشركة.

4. تعمل المحطات الثلاث ، بكفاءة توليد تصل لـ65%.

5. أُنشئت المحطات الثلاث ، من طراز h.class ، الذي يستخدم للمرة الأولى عالميا ، بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة .

6. تعمل المحطات الثلاث ، بتكنولوجيا الدورة المركبة ، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها ، وذلك بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة.

7. تصل تكلفة المحطة الواحدة ، إلى ملياري يورو ، وذلك بإجمالي 6 مليارات يورو للمحطات الثلاث.

8. تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.

9. تتكون كل وحدة من توربينتين غاز ، قدرة كل منها 400 ميجاوات ، وتوربينة بخارية ، بقدرة 400 ميجاوات ، وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة ، وسوف يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، على جهد 500 كيلوفولت ، وذلك في شهر ديسمبر المقبل ، بقدرة 2400 ميجا وات .

10. تسهم المحطات الثلاث ، في تلبية 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.