10 معلومات عن محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.. نُفذت في وقت قياسي

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل يومين ، المرحلة الأولى من محطة بني سويف العملاقة لتوليد الكهرباء ، عبر شبكة «فيديو كونفرانس».

ويرصد موقع «مصر 365» ، 10 معلومات عن محطة كهرباء بني سويف ، وهي كالتالي:

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1. تقع محطة كهرباء غياضة الشرقية ، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم (بني سويف – المنيا) ، قرب قرية غياضة الشرقية ، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف ، حيث تطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل ، كما أن المحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب.

2. جاءت نتاجا لمذكرة تفاهم ، تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ، الذي أقيم في مارس 2015 ، وذلك بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الالمانية ، وتحالفها المصري شركة «السويدي».

3- تعمل محطة بني سويف بنظام الدورة المركبة ، وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمي ، كما أنها الأحدث من نوعها عالميا ، وذلك بنسبة كفاءة 62 % (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات) ، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء.

4. نفذت المحطة في نحو 30 شهرا ، خلاف فترات تجارب التشغيل ، وهو معدل تنفيذ قياسي عالمي ، حيث تم تنفيذ المشروع ، في 42 مليون ساعة عمل تقريبا ، جميعها كانت «آمنة دون إصابات أو خسائر».

5. بغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عامل ، بينهم 95% مصريين ، (75% من أبناء بني سويف) ، و5% أجانب (35 جنسية) ، فضلا عن مشاركة 26 مقاولا من الباطن في تنفيذ المحطة.

6. وصلت كميات الحفر المنفذة ، لتمهيد وتأهيل الموقع ، إلى مليون و760 ألف متر مكعب ، بينما وصلت كمية الخرسانة المستخدمة في المشروع ، إلى 160 ألف متر مكعب ، و21 ألف طن حديد تسليح ، و38 ألف طن مصنعات حديدية.

7. بلغت كمية الكابلات المستخدمة في المشروع ، مليونا و900 ألف متر طولي ، من الكابلات المستخدمة في التوصيلات والأعمال الكهربائية والفنية.

8. يتكون المشروع من 4 بلوك «دورة مركبة» ، تنتج كل دورة 1200 ميجا وات ، ليصل إجمالي ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات ، وكل بلوك عبارة عن توربينتي غاز ، وغلايتي استعادة طاقة ، وتوربينة بخارية.

9. تنقسم المحطة إلى 3 مدرجات ، تبدأ في المنطقة الرئيسية التي تضم التوربينات ، ثم المنطقة الوسطى ، مرورا بالمنطقة المطلة على النيل.

10. تساهم محطة كهرباء بني سويف ، بنحو 20% من إجمالي الكهرباء ، المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، خاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد في للعالم ، تصل لـ60%.