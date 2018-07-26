10 معلومات عن محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.. نُفذت في وقت قياسي

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
10 معلومات عن محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.. نُفذت في وقت قياسي
كهرباء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل يومين ، المرحلة الأولى من محطة بني سويف العملاقة لتوليد الكهرباء ، عبر شبكة «فيديو كونفرانس».

ويرصد موقع «مصر 365» ، 10 معلومات عن محطة كهرباء بني سويف ، وهي كالتالي:

1. تقع محطة كهرباء غياضة الشرقية ، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم (بني سويف – المنيا) ، قرب قرية غياضة الشرقية ، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف ، حيث تطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل ، كما أن المحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب.

2. جاءت نتاجا لمذكرة تفاهم ، تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ، الذي أقيم في مارس 2015 ، وذلك بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الالمانية ، وتحالفها المصري شركة «السويدي».

3- تعمل محطة بني سويف بنظام الدورة المركبة ، وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمي ، كما أنها الأحدث من نوعها عالميا ، وذلك بنسبة كفاءة 62 % (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات) ، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء.

4. نفذت المحطة في نحو 30 شهرا ، خلاف فترات تجارب التشغيل ، وهو معدل تنفيذ قياسي عالمي ، حيث تم تنفيذ المشروع ، في 42 مليون ساعة عمل تقريبا ، جميعها كانت «آمنة دون إصابات أو خسائر».

5. بغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عامل ، بينهم 95% مصريين ، (75%  من أبناء بني سويف) ، و5% أجانب (35 جنسية) ، فضلا عن مشاركة 26 مقاولا من الباطن في تنفيذ المحطة.

6. وصلت كميات الحفر المنفذة ، لتمهيد وتأهيل الموقع ، إلى مليون و760 ألف متر مكعب ، بينما وصلت كمية الخرسانة المستخدمة في المشروع ، إلى 160 ألف متر مكعب ، و21 ألف طن حديد تسليح ،  و38 ألف طن مصنعات حديدية.

7. بلغت كمية الكابلات المستخدمة في المشروع ، مليونا و900 ألف متر طولي ، من الكابلات المستخدمة في التوصيلات والأعمال الكهربائية والفنية.

8. يتكون المشروع من 4 بلوك «دورة مركبة» ، تنتج كل دورة 1200 ميجا وات ، ليصل إجمالي ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات ، وكل بلوك عبارة عن توربينتي غاز ، وغلايتي استعادة طاقة ، وتوربينة بخارية.

9. تنقسم المحطة إلى 3 مدرجات ، تبدأ في المنطقة الرئيسية التي تضم التوربينات ، ثم المنطقة الوسطى ، مرورا بالمنطقة المطلة على النيل.

10. تساهم محطة كهرباء بني سويف ، بنحو 20% من إجمالي الكهرباء ، المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، خاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد في للعالم ، تصل لـ60%.