مجلس الوزراء يكشف حقيقة تخفيض سن المعاش إلى 50 عاماً

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صرح مصدر مسؤول بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإلكترونية بشأن تخفيض سن المعاش إلى 50 عام، وأن هذا الخبر غير صحيح تماماً.

وأضاف المركز خلال تقرير توضيح الحقائق الصادر يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2018، أنه قد تم الاتصال بالدكتور “صالح الشيخ” الذي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً على أن المركز لم يصدر أي قرارات بشأن هذا الأمر.

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كما أكد المركز أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حق العاملين بالدولة، كما أنها تعمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين حتى يتم الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مثل هذه الأنباء خلال هذه الفترة يستهدف إثارة العاملين بالدولة دون أي أسباب.

وأشار “صالح” أن قانون الخدمة المدنية والذي يحمل رقم 81 لسنة 2016، قد صرح في مادته رقم 70 بمنح الموظفين العاملين بالدولة بالجهاز الإداري الحق في الخروج على المعاش المبكر، وهذا يكون اختيارياً وذلك بعد أن يتجاوز الموظف أو العامل بالدولة سن الخمسين، وهذا لا ينقص من مستحقاته المالية ويتم صرف جميع المستحقات التأمينية.

كما ناشد “صالح” العاملين بالدولة أن يتأكدوا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوقهم، وأن مثل هذه الأخبار الكاذبة تسعى إلى إثارة غضب العاملين بالدولة وهو استقرار البلاد.

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