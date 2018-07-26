السيسي يوافق على 300 مليون يوان صيني منحة لـ«مصر سات»

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وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني ، بين الحكومتين المصرية والصينية ، والتي وقعت في الصين ، بتاريخ 5 سبتمبر من العام الماضي 2017 ، مع التحفظ بشرط التصديق ، وذلك في القرار رقم 40 لسنة 2018 .

وبحسب الاتفاقية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإن الحكومة الصينية ، وافقت على تقديم منحة لا ترد ، بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني ، إلى الحكومة المصرية ، بهدف تنفيذ مشروع القمر الصناعي «مصر سات» ، فضلا عن مشروعات أخرى ، يتفق عليها الجانبان في وقت لاحق . ونشر القرار اليوم الخميس ، في الجريدة الرسمية .

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