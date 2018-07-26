السيسي يوافق على 300 مليون يوان صيني منحة لـ«مصر سات»

منذ 36 دقيقة أخبار مصر
السيسي يوافق على 300 مليون يوان صيني منحة لـ«مصر سات»
رئيس جمهورية مصر العربية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني ، بين الحكومتين المصرية والصينية ، والتي وقعت في الصين ، بتاريخ 5 سبتمبر من العام الماضي 2017 ، مع التحفظ بشرط التصديق ، وذلك في القرار رقم 40 لسنة 2018 .

وبحسب الاتفاقية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإن الحكومة الصينية ، وافقت على تقديم منحة لا ترد ، بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني ، إلى الحكومة المصرية ، بهدف تنفيذ مشروع القمر الصناعي «مصر سات» ، فضلا عن مشروعات أخرى ، يتفق عليها الجانبان في وقت لاحق . ونشر القرار اليوم الخميس ، في الجريدة الرسمية .