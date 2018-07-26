قرار جمهوري بمنح أبطال دورة البحر المتوسط أوسمة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة

Advertisements

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، عددا من الأوسمة ، للاعبين والمدربين الذين فازوا بميداليات ، ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط ، في مدينة تراجونا في إسبانيا 2018 ، وذلك بحسب قرار جمهوري ، نشر اليوم الخميس ، في الجريدة الرسمية ، برقم 312 لسنة 2018.

وبحسب القرار ، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسام الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة ، للاعبين والمدربين ، الذين شاركوا في ألعاب رفع الأثقال ، والكاراتيه ، والرماية ، والسباحة ، والرياضة ، والجمباز ، والتايكوندو ، والجودو ، وتنس الطاولة ، والفروسية ، والملاكمة.

Advertisements