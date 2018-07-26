قرار جمهوري بمنح أبطال دورة البحر المتوسط أوسمة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة

منذ 33 دقيقة أخبار مصر
قرار جمهوري بمنح أبطال دورة البحر المتوسط أوسمة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة
الرئيس السيسي

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، عددا من الأوسمة ، للاعبين والمدربين الذين فازوا بميداليات ، ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط ، في مدينة تراجونا في إسبانيا 2018 ، وذلك بحسب قرار جمهوري ، نشر اليوم الخميس ، في الجريدة الرسمية ، برقم 312 لسنة 2018.

وبحسب القرار ، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسام الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة ، للاعبين والمدربين ، الذين شاركوا في ألعاب رفع الأثقال ، والكاراتيه ، والرماية ، والسباحة ، والرياضة ، والجمباز ، والتايكوندو ، والجودو ، وتنس الطاولة ، والفروسية ، والملاكمة.