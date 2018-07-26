قرار جمهوري باستدعاء قادة في القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة

منذ 31 دقيقة أخبار مصر
قرار جمهوري باستدعاء قادة في القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، القانون رقم 161 لسنة 2018 ، والخاص بمعاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة ، والذي وافق عليه من قبل ، مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وبحسب القانون ،  يُستدعى الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة ، الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية ، لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة ، على أن يكون الاستدعاء ، لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة ، خارج القوات المسلحة ، وذلك فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة .

ووفقا للقانون ، لا يجوز مباشرة أي من إجراءات التحقيق ، أو اتخاذ أي إجراء قضائي ، في مواجهة أي من المخاطبين بأحكامه ، عن أي فعل ارتكب ، في خلال فترة تعطيل العمل بالدستور ، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه ، خلال تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها ، دون إذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

والمخاطبون بالقانون ، يتمتعون في أثناء سفرهم خارج البلاد ، بحصانات خاصة ، كتلك المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ، طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.