قرار جمهوري باستدعاء قادة في القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، القانون رقم 161 لسنة 2018 ، والخاص بمعاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة ، والذي وافق عليه من قبل ، مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وبحسب القانون ، يُستدعى الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة ، الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية ، لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة ، على أن يكون الاستدعاء ، لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة ، خارج القوات المسلحة ، وذلك فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة .

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ووفقا للقانون ، لا يجوز مباشرة أي من إجراءات التحقيق ، أو اتخاذ أي إجراء قضائي ، في مواجهة أي من المخاطبين بأحكامه ، عن أي فعل ارتكب ، في خلال فترة تعطيل العمل بالدستور ، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه ، خلال تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها ، دون إذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

والمخاطبون بالقانون ، يتمتعون في أثناء سفرهم خارج البلاد ، بحصانات خاصة ، كتلك المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ، طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.