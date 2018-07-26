السيسي يوافق على تعديلات جديدة في قانون هيئة الشرطة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، القانون رقم 159 لسنة 2018 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 109 لسنة 1971 ، بشأن هيئة الشرطة ، ونشر القانون الجديد ، في الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون: «يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، النص التالي:

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يشكل مجلس التأديب الاستنئافي ، بقرار من وزير الداخلية ، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة ، من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا ، وعضوية رئيس إدارة الفتوى في وزارة الداخلية ، وأحد المحامين العموم.

وتسري على أعضاء المجلس ، أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من القانون ، فإذا قام برئيس المجلس مانع ، حل محله مؤقتا أحد مساعدي وزير الداخلية ، يختاره وزير الداخلية ، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ، ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي ، مدير إدارة عامة في قطاع التفتيش والرقابة ، أو وكيله ، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة ، إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.