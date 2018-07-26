بمبلغ 30 جنيه تستطيع توصيل الغاز الطبيعي لمنزلك.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة البترول المصرية عن قرار رسمي صادر عن الوزارة اليوم الموافق الخميس تقسيط “رسوم توصيل الغاز الطبيعي”، وذلك دون الحصول على أي فوائد للوحدات السكنية.

وقد أعلنت وزارة البترول “أن قيمة القسط الواحد سوف تصل إلى ثلاثين جنيه مصري، وذلك على مدة زمنية تصل إلى ستة سنوات دون تحصيل أي فائدة على المبلغ، وسوف يتم تحصيل رسوم القسط على الفاتورة الشهري الخاصة باستهلاك المواطن للغاز الطبيعي”.

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وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول “حمدي عبدالعزيز” قائلاً “أن قرار تقسيط رسوم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية من أجل العمل على تخفيف الضغط على المواطنين المصريين من أعباء مالية، كما أن الوزارة تسعى بشكل كبير من أجل توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المنازل خلال مدة زمنية قصيرة”.

رسوم تقسيط الغاز الطبيعي

من المتعين أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، ومن المقرر أن تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 4,2 مليار جنيه مصري خلال نهاية العام الحالي 2018، ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة البترول المصرية قد قامت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 8 محافظات من محافظات الدولة المصرية في أكثر من اثني عشر مدينة مختلفة.

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