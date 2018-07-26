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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الخميس ، توقف منظومة الخبز والتموين ، لمدة 10 ساعات متتالية ، بداية من غدا الجمعة.

وفي بيان صادر عنها ، اليوم الخميس ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن النظام الخاص بمنظومة الخبز والتموين والمطاحن ، التابعة لشركة سمارت ، سوف تتوقف اعتبارا من الساعة الخامسة مساء غدا الجمعة ، وحتى الساعة الثالثة فجر يوم السبت ، الموافق 28 يوليو من العام الحالي 2018 ، ولمدة 10 ساعات متتالية فقط .

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ولفتت الوزارة في بيانها ، إلى أن إجراء وقف منظومة الخبز والتموين ، يأتي في ظل عملية الصيانة الدورية ، لمركز المعلومات الخاص بمنظومة الخبز والتموين والمطاحن. التابعة لشركة «سمارت».

وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ناشدت أصحاب المخابز ، والبداليين التموينين ، ومشروع «جمعيتي» ، والمطاحن ، توفير الخبز للمواطنين ، وإجراء التسويات اللازمة لهم ، مع عمل الاستعاضات قبل الساعة الخامسة ، من مساء غدا الجمعة.