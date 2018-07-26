السيسي لـ«رئيس الوزراء اليوناني»: يمكننا مساعدتكم في كارثة الحرائق

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني ، ألكسيس تسيبراس ، عرض خلاله المساعدة ، في مواجهة كارثة الحرائق ، التي تتعرض لها الدولة الواقعة في القارة الأوروبية.

السفير بسام راضي ، المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، قال اليوم الخميس ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب عن خالص تعازيه ، لرئيس الوزراء اليوناني ، وأسر ضحايا الحرائق ، التي اندلعت في محيط العاصمة اليونانية أثينا.

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وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الوقت ذاته ، على وقوف مصر حكومة وشعبا ، إلى جانب اليونان ، مؤكدا استعداد مصر ، لتقديم الدعم الممكن لمواجهة هذه الكارثة.

وفي السياق ذاته ، أعرب رئيس الوزراء اليوناني ، عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على اللفتة الطيبة والعرض الكريم ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى ما يجمع الشعبين المصري واليوناني ، من علاقات صداقة تاريخية.

ولقي 50 شخصا مصرعهم ، بسبب حرائق الغابات في اليونان ، بينهم 26 فردا ، عُثر عليهم في حقل واحد ، داخل منتجع على شاطئ البحر.