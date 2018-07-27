التفاصيل الكاملة وراء منح الأجانب من مالكي العقارات الإقامة بشكل مؤقت

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أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عقد اجتماع من أجل العمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة بشكل مؤقت لغير السياحة للأجانب الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر داخل الدولة المصرية.

وقد حضر فعاليات الاجتماع مسؤولين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولين من وزارة الداخلية، وقد أمر الدكتور “مصطفى مدبولي” بتيسير اجراءات منح الإقامة بشكل مؤقت للأجانب في حالة تملك العقار، تبعًا لما نص عليه القرار الصادر عن وزير الداخلية والذي أكد على جواز منح الترخيص للأجانب في الإقامة بصورة مؤقتة لغير السياحة لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي”.

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نص قرار وزير الداخلية المصري

نص قرار وزير الداخلية المصري بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء “يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار”.

وقد أوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون الصادر برقم 27 لعام 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة سوف يساهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهو ما سيدر دخلاً كبيراً من العملة الأجنبية، وسوف ينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير اجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

كما شدد على ضرورة سرعة إتمام الاجراءات مع وضع آلية لها، بحيث يتم ذلك في “مكان محدد” تبعاً لنظام “الشباك الواحد”، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك المطورين العقاريين من أجل تفعيل القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية بل والتسويق له لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

وقد أكد المسؤولين في وزارة الداخلية المشاركين في فعاليات الاجتماع إن الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول على إقامة الأجانب بعد القرار الصادر عن وزير الداخلية لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأكدوا على إتمام التنسيق بين الجهات المعنية من أجل العمل على تذليل أي عقبة من أجل حصول أي أجنبي على عقار للشراء تبعا للقرار.

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