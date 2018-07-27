رئيس الوزراء يكلف بتسهيل إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار

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قام الدكتور “مصطفي مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، بعقد إجتماع للعمل على تيسير إجراءات منح الاقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يتملكون عقار أو أكثر على أرض مصر وكان هذا الإجتماع بحضور كلاً من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الداخلية.

وشدد “مدبولي” خلال هذا الإجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب الموجودين في مصر في حالة تملك العقار، وهذا طبقاً لما نص عليه قرار اللواء “محمود توفيق” وزير الداخلية، والذي أكد خلال هذا الإجتماع أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك للأشخاص الذين يمتلكون عقاراًُ أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 44 ألف دولار، كما أكد أيضاً أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات،قابلة للتجديد للأشخاص الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر في مصر، بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.

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مؤكداً بأن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018، والذي يخص تنظيم عدد من أحكام الشهر العقاري المجتمعات العمرانية الجديدة، سوف يساعدان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهذا سوف يساعد في زيادة دخل العملة الأجنبية، وانتعاش قطاع التطوير العقاري، ولهذه الأسباب يجب علينا تسهيل إجراءات استخراج الإقامة، في أسرع وقت ممكن وأن تتم هذه الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد.

كما أشار “مدبولي” على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والإسكان والبنك المركزي، هذا بجانب المطورين العقاريين لتطبيق قرار وزير الداخلية، وتسويق هذا القرار بشكل سريع الذي سوف يكون له أثر إيجابي على اقتصاد الدولة خلال الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب في مصر، بعد تطبيق هذا القرار سوف تستغرق أسبوع فقط، وسيتم التعاون مع الجهات المختصة بالأمر لتجنب أي عقبات، وتيسير حصول الأجانب على عقار حتى يتمكن من الحصول على الإقامة.

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