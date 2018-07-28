وزارة الاتصالات: عدد المشتركين في التليفونات الثابتة أكثر من 7 مليون مشترك

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أصدرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيانًا أعلنت فيه أن إجمالى سعة سنترالات الخط الثابت بلغت 19 مليون و864 ألف خط، هذا فقط حتى نهاية شهر أبريل الماضى، كما بلغ عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة نحو 7 ملايين و471 ألف مشترك، وبهذا تصبح نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة 37.61%..

كما كشفت بيانات وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركى الهاتف الثابت بالمنازل، قد وصل نحو 6 ملايين و361 ألف مشترك حتى نهاية شهر أبريل الماضى، كذلك بلغ عدد المشتركين بالجهاز الحكومى 179 ألف مشترك، وعدد المشتركين تجارى 930 ألف مشترك، وبلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.64%.

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هذا وقد بلغ عدد المنتظرين لخطوط التليفونات الثابتة نحو 210 ألف، وبلغت أعداد السنترالات 1517 سنترال، وعدد السنترالات المفتوحة 1517 سنترال، وعدد السنترالات فى القرى 1051 سنترال.