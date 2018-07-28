الإفتاء توضح كيف نصلي صلاة الخسوف والأدعية المستحبة فيها

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يتابع الملايين بجمهورية مصر العربية وبلدان الوطن العربى والعالم أجمع، الأن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والذي الذى يتزامن ظهوره مع توقيت بدر شهر ذى القعدة للعام الهجري الجاري، وسوف يغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر، ويعتبر هذا الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين.

ويستغرق خسوف القمر الكلى فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته “شبه ظلى – جزئى – كلى – شبه ظلى” مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى “جزئى – كلى – جزئى” مدة قدرها ساعتين و12 دقيقة.

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كذلك يستمر خسوف القمر الكلى منذ بدايته حتى نهايته ساعة و43 دقيقة، وسيرى فى مصر والوطن العربى.

وتعتبر فترة خسوف القمر من الأوقات المستحب فيها الصلاة والدعاء بما تريد من المولى عز وجل، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن صلاة ركعتين جماعة أو فرادى، فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ناصحًا المصليين بالتوبة ويحثهم على فعل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

بالخطوات كيف تصلي صلاة الخسوف

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ فى كل ركعة قيامان، وقراءتان فى القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وكيفيتها:

أولاً: يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها فى الطول.

ثانيًا: ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

ثالثًا: ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد فى اعتداله

:رابعًايتم قراءة الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

خامسًا: ثم يركع المصلي فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

سادسًا: بعد ذلك يقوم من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

سابعًا: ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.

ثامنًا: القيام إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور فى الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول فى الطول فى كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

تاسعًا: يتم الجهر بالقراءة فى صلاة خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

عاشرًا: يتوجب على المصلي قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما).

الأدعية المستحبة عند مشاهدة خسوف القمر

أما عن الأدعية المستحب دعائها في هذه الليلة، التي تشهد خسوف القمر الكلي “القمر الدامي”، فليس للخسوف أو الكسوف أدعية ثابتة لكنه ورد بعض الادعية فى الاثر منها: الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبى الأمي.. الطاهر الذكي.. الذى قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا…. اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه.. ورسولاً عن رسالتهِ.

اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة . اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد (صلى الله عليه وسلم).. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.

يذكر أن الخسوف الكلي للقمر بدأ فى تمام الساعة 9:30 مساء اليوم الجمعة، باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد.

ثم بعد ذلك ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى فى منطقة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.