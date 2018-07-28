التموين: الانتهاء من صرف مقررات شهر يوليو للبقالين بالمحافظات

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أعلن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي واحدة ضمن مجموع شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهت من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين عن شهر يوليو الجارى .

ومن ثم يقوم البقالين التمونيين بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات، وهذا حسب قيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا لأول أربعة أفراد مقيدين بالبطاقة، و15 جنيهًا للأفراد الأخرين، بالإضافة إلى توفير بعض المنتجات المختلفة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، مثل مجمعات النيل وفاميلي ماركت، خصوصًا السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

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وأكمل الشرقاوى حديثه، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته بتكثيف طرح المنتجات الغذائية الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة، جنبًا إلى جنب توفير أنواع مختلفة من السلع الأخرى، على أن يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بالمحافظات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي إحدى مجموعة شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توفير السلع التموينية والغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك متوفرة للمواطنين في منافذ البيع الخاصة بوزارة التموين والتجارة الخارجية ( فاميلي ماركت)، بالإضافة لتوافرها في فروع مشروع جمعيتى البالغ عددها 1385 فرعًا بالمرحلة الأولى فى محافظات الوجه البحرى، إلى جانب وجود العديد من الفروع فى محافظات الوجه القبلى وتقوم الشركات المصرية لتوفير المنتجات فى محافظات الصعيد.