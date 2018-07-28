10 معلومات عن خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، حيث يقدم المشروع الجديد حزمة من الخدمات للمواطن المصري ، بينها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة ، خلال 6 أشهر ، فضلا عن إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية ، وذلك بإجمالي 47 مستشفى في محافظات الجمهورية كافة ، والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، والمستشفيات الجامعية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن الخدمات الطبية ، التي تقدم للمواطن المصري ضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وهي كالتالي:

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1. الكشف والعلاج ، بما في ذلك الأسنان والأمراض المزمنة ومضاعفاتها.

2. الرعاية الطبية المنزلية.

3. الفحوص الطبية والمعملية بأنواعها كافة.

4. خدمات تأهيلية ، وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية.

5. الرعاية الصحية للحامل ، والأطفال من حديثي الولادة ، والرضع والأطفال. قبل بلوغهم سن الدراسة.

6. رعاية طبية لطلاب المدارس ، وذوي الاحتياجات الخاصة.

7. العلاج والإقامة في مستشفى ، أو مصحة أو مركز متخصص.

8. علاج سريري داخل المستشفيات ، وإجراء عمليات جراحية.

9. التوصية بإجازة مرضية للمصاب.

10. تقرير شهادات العجز الناتج عن الإصابة أو المرض المهني.