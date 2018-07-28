10 معلومات عن خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، حيث يقدم المشروع الجديد حزمة من الخدمات للمواطن المصري ، بينها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة ، خلال 6 أشهر ، فضلا عن إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية ، وذلك بإجمالي 47 مستشفى في محافظات الجمهورية كافة ، والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، والمستشفيات الجامعية.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن الخدمات الطبية ، التي تقدم للمواطن المصري ضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وهي كالتالي:
1. الكشف والعلاج ، بما في ذلك الأسنان والأمراض المزمنة ومضاعفاتها.
2. الرعاية الطبية المنزلية.
3. الفحوص الطبية والمعملية بأنواعها كافة.
4. خدمات تأهيلية ، وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية.
5. الرعاية الصحية للحامل ، والأطفال من حديثي الولادة ، والرضع والأطفال. قبل بلوغهم سن الدراسة.
6. رعاية طبية لطلاب المدارس ، وذوي الاحتياجات الخاصة.
7. العلاج والإقامة في مستشفى ، أو مصحة أو مركز متخصص.
8. علاج سريري داخل المستشفيات ، وإجراء عمليات جراحية.
9. التوصية بإجازة مرضية للمصاب.
10. تقرير شهادات العجز الناتج عن الإصابة أو المرض المهني.
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