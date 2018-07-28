10 معلومات عن «السنين الأولى بتفرق».. استعانت بـ«أحمد حلمي» لتوعية الآباء

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية ، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات والمبادرات ، بهدف دعم ورعاية الأطفال في بداية أعمارهم.

ومن بين الحملات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، حملة «السنين الأولى بتفرق» ، التي تهدف إلى تذكير الآباء في كل مكان ، بأن رعاية الوالدين لصغارهم في السنوات الأولى من حياتهم ، وتوفير الحب والحماية لهم ، واللعب معهم وتغذيتهم بشكل سليم ، سوف يجعل أطفالهم في وضع أفضل.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن حملة وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، بعنوان «السنين الأولى بتفرق» ، لرعاية الأطفال.

1. «السنين الأولى بتفرق» ، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي ، تهدف إلى تذكير الآباء ، بأن رعاية الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم ، عن طريق توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سوف يجعل أطفالهم يتعلمون بشكل أفضل.

2. الاهتمام بالأطفال يحد من المشكلات السلوكية التي قد يتعرضون لها ، ويجعلهم أفضل صحة وأكثر نجاحا في حياتهم.

3. «السنين الأولى بتفرق» ، تقدم معلومات ونصائح عن التنشئة الاجتماعية السليمة.

4. تقدم الحملة محتوى تدريبي للآباء ، على موضوعات الحماية والتحفيز ، والتغذية الجيدة للأطفال ، بهدف تنمية قدراتهم.

5. تشجع حملة «السنين الأولى بتفرق» ، الآباء ، على مشاركة تجاربهم وجهودهم واحتياجاتهم ونجاحاتهم ، مع أطفالهم.

6. تهتم الحملة بالتربية الجيدة ، والتنشئة السليمة في مرحلة الطفولة المبكرة ، خاصة خلال الـ1000 يوم الأولى من عمر الطفل.

7. تسعى الحملة لتحفيز الروابط العصبية في أدمغة الأطفال ، ما يضع الأساس لنجاحاتهم المستقبلية.

8. التفاعل الإيجابي مع الأطفال ، يجعلهم يتمتعون بصحة نفسية أفضل ، واعتداد بالنفس على مدى سنين حياتهم ، وهو ما تسعى إليه الحملة.

9. تهدف الحملة إلى منح الوالدين ومقدمي الرعاية ، الموارد والمعلومات التي يحتاجونها ، لتقديم أفضل بداية للأطفال في حياتهم.

10. استعانت الحملة بالفنان أحمد حلمي ، سفير النوايا الحسنة لـ«يونيسف» ، في دعم رسالة الحملة ، عن طريق تقديمه فيديو قصير ، يعكس جزءا من تجربته كوالد.