ضوابط وزارة الأوقاف لموسم الحج 1439

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية ، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة ، أنها استعدت لموسم الحج ، في العام 1439 هجريا ، ببعض الإجراءات التي سوف تستمر ، حتى انتهاء موسم الحج هذا العام.

رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف ، الشيخ جابر طايع ، قال إن إدارة الإرشاد الديني ، وضعت خطة لتوعية الحجيج في الموانئ والمطارات ببعض الضوابط ، لموسم الحج 1439 هجريا ، اعتمدها وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، وشاركت فيها مديريات أوقاف القاهرة والسويس والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية.

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ويقدم “اليوم السابع” أبرز 5 معلومات عن استعدادات وزارة الأوقاف لموسم الحج:

ويرصد موقع «مصر 365» ، 5 معلومات عن استعدادات وزارة الأوقاف ، لموسم الحج للعام الهجري 1439 ، وهي كالتالي:

1. التوعية بالشعائر خلال أداء المناسك ، عن طريق الاستعانة بعدد من المرافقين لبعثة الحج ، وعددهم 60 مرافقا.

2. التوعية بالمطارات والمزارات المختلفة.

3. إعادة طبع كتاب «التيسير في الحج» ، للتسهيل على الحجاج.

4. تخصيص خطب ودروس وندوات ، للتحدث عن الموضوعات الخاصة بالحج.

5. المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية ، لشرح مناسك الحج.