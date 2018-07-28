السيسي يرقي وزير الدفاع إلى رتبة «فريق أول»

رقّى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الفريق محمد زكي ، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ، خلال أولى جلسات فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، والمنعقد حاليا في جامعة القاهرة ، إلى رتبة «فريق أول».
الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قال خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، إن هناك علاقة خاصة بين المصريين والقوات المسلحة ، مضيفا: «القوات المسلحة موجودة دائما ، في الموقع الذي يطلبه منها الشعب ، ومن المهم التأكيد على هذا المعنى القوي ، في أعرق معهد علمي وتعليمي في مصر ، ومن هنا أعلن ترقية الفريق محمد زكي ، إلى رتبة فريق أول».
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التحية والتقدير والإعجاب ، إلى الحضور في المؤتمر الوطني السادس للشباب ، قائلا: «البطل الحقيقي في كل الإنجازات ، ما يفعله هو الشعب المصري».
والمؤتمر يحضره ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.
وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.
وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.
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