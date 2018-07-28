القاهرة تغلق كوبري السيدة عائشة لمدة شهرين

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أعلنت محافظة القاهرة ، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد ، اليوم السبت ، بدء خطة عمل تطوير الجزء العلوي لكوبري السيدة عائشة ، ما يترتب عليه إغلاق الكوبري في اتجاه واحد ، بداية من السبت المقبل ، الموافق 4 أغسطس من العام الحالي 2018 .

وأوضح المهندس عاطف عبد الحميد ، أن العمل سوف يكون على مرحلتين ، الأولى إغلاق الاتجاه للقادم من القلعة ، والمتجه إلى مجرى العيون ، وبعد الانتهاء منه ، يتم الانتقال إلى الجهة الأخرى ، ويستمر غلق الكوبري حتى نهاية سبتمبر المقبل ، طبقا للجدول الزمني المحدد.

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وأضاف محافظ القاهرة ، أن تطوير جسم كوبري السيدة عائشة ، يأتي ضمن خطة تطوير كامل لميدان السيدة عائشة ، وإعادة القيمة التاريخية للمكان الذي يتوسط منطقة تراثية من أهم المزارات السياحية في القاهرة.

وناشد اللواء عاطف عبد الحميد ، المواطنين وقائدي السيارات ، الالتزام باستخدام الاتجاهات البديلة وتعليمات المرور ، طوال فترة تطوير الكوبري ، حتى الانتهاء من الأعمال ، وإعادة الكوبري للعمل بكفاءة وأمان كامل ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تطوير الكوبري ، هو رفع الخطورة التي كان يسببها الكوبرى على سائقي السيارات ، وتحقيق أعلى نسب الأمان ، والقضاء على أي تكدسات مرورية سابقة ، في مداخل ومخارج ميدان السيدة عائشة.

كما وجه محافظ القاهرة ، بوضع وتنفيذ مخطط متكامل ، لنقل موقف السرفيس في الميدان ، والتنبيه على السائقين بالالتزام بخطوط السير المحددة ، طبقا للتعديل المروري الجديد ، واتباع رجال المرور الإجراءات القانونية بحزم حال تخطيها أو تجاوزها تجنبا لحدوث أزمات مرورية.