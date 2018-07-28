تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 29 يوليو 2018

منذ 40 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 29 يوليو 2018
الأرصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد ، الموافق 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وجنوب الصعيد ، وتتكاثر السحب على مدينتي حلايب وشلاتين ، يصاحبها سقوط أمطار هناك .

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على كذلك على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 – 35.

الإسكندرية 25 – 31.

قنا 27 – 38.

الأقصر 27 – 39.

أسوان 28 – 40.