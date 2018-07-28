تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 29 يوليو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد ، الموافق 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وجنوب الصعيد ، وتتكاثر السحب على مدينتي حلايب وشلاتين ، يصاحبها سقوط أمطار هناك .
وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على كذلك على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.
ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 – 35.
الإسكندرية 25 – 31.
قنا 27 – 38.
الأقصر 27 – 39.
أسوان 28 – 40.
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