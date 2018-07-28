السيسي: قسماً بالله ولا جنيه ورق حصلت عليه الحكومة للمدن الجديدة

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بالفيديو الرئيس السيسي: قسماً بالله ولا جنيه ورق حصلت عليه الحكومة من الدول في المدن الجديدة، وقد جاءت تصريحات السيد رئيس جمهورية مصر العربية خلال كلمته التي ألقاها خلال جلسة “استراتيجية تطوير التعليم” ضمن فعاليات “المؤتمر الوطني السادس للشباب”.

وقد أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائلاً “إننا في حاجة إلى الخروج من مرحلة العوز والفقر التي تعاني منها الدولة المصرية”، وأضاف “قسماً بالله ولا جنيه ورق حصلت عليه الحكومة من الدولة في المشاريع المدن الجديدة”.

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وقد تابع الرئيس المصري تصريحاته قائلاً “تلك المشاريع عبارة عن أفكار قائمة على ضخ أموال في الخزانة المصرية”، وأكمل حديثه قائلاً “إحنا بنغير وجه الدولة بالأفكار، ومفيش قدامي إلا تحطيم العوز إلى مقيدنا”.

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