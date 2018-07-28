كلمة رئيس الحكومة خلال جلسة بناء الإنسان المصري بمؤتمر الشباب

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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي قبل عرض كلمته “المتعلقة ببناء الإنسان المصري” خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عقد اليوم.

حيث صرح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لشرف كبير له لتواجده داخل هذا الصرح العلمي العظيم الذي قد تخرج منه العديد من الشباب المصري، وأكد “أنه يتذكر يوم تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والذي مر عليه نحو ثلاثين عاماً”.

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وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري “أنه ما كان ليحلم وقتها أنه يجلس في هذه القاعة كرئيس وزراء لجمهورية مصر العربية”.

وأوضح قائلاً “أن برنامج عمل الحكومة الجديدة الذي يحمل عنوان “مصر تنطلق” تم إعداده بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب مع الوزراء”، وأشار إلى “أن هؤلاء الشباب قد طالبوه بتوصيل رسالة لكل شباب مصر، لبث روح الأمل وعدم الاستسلام لحالات اليأس والإحباط التي من الممكن أن تنتاب الشباب في فترات من العمر”.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الأوضاع الاقتصادية لجمهورية مصر العربية بعد فتره تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة إذا ما تم مقارنتها بتلك الأيام الراهنة سوف نجد أحوالناً خلال الفترة الحالية أفضل بكثير.

وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء “إلى ضرورة النظر إلى مستقبل البلاد، وما يتم إنجازه على أرض الواقع من أعمال تسهم في الارتقاء بأحوال المواطنين، وتنمية البلد”، وأكد للشباب “بإن الله جل وعلا يكافئ كل مجتهد بغض النظر عن الظروف، وسوف تحصلون على أكثر مما كنت تتمنون بالعمل، والجد، والاجتهاد”.

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