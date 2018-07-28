السيسي: هاشتاج «ارحل يا سيسي» أحزنني كثيرا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن بناء الإنسان المصري ، مرهون بمشاركة مجتمعية لإحداثه ، وليس الاعتماد فقط على الحكومة ، مضيفا: «يجب أن نقف أمام أنفسنا بمنتهى الصراحة ، ونعرف أننا بحاجة للتحرك بشكل قوي وفاعل ، بهدف إعادة صياغة الشخصية المصرية ، كي تتطور بما يتواكب ومتطلبات العصر والإنسانية».

وأضاف السيسي ، خلال كلمته اليوم السبت ، في فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، قائلا إن السؤال الأهم حاليا ، هو «هل نحن نصدق أن هناك حالة استهداف لنا؟ ، أؤكد لكم أنه تم استهداف الإنسان المصري مؤخرا ، والنتيجة صعبة جدا ، لكن هل نحن مستعدون لدفع فاتورة إصلاح هذه الشخصية؟ ، وهل نحن بحاجة لتعليم حقيقي أم بحاجة فقط إلى شهادات؟ ، وهل نحن نريد تغيير البلد نحو الأفضل. وهل نحن مستعدون لدفع الفاتورة؟ ، وهل نحن بحاجة لتطوير الخطاب الديني؟ ، وهل ما نحن فيه الآن أكثر ضياعا للدين؟ ، وعندما يكون الفكر الديني الحالي يقوم فهمه على منطق الحرب وليس السلام ، مع أن السلام هو الأصل والحرب استثناء ، فلماذا نخاف من إصلاح الخطاب الديني؟».

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وأكد الرئيس ، أن تطوير القوانين والتشريعات ، أصبح ضرورة ملحة للتصدي للقضايا المجتمعية التي تطرأ ، لافتا إلى أن نسب الطلاق ، وصلت إلى 44%.

وتساءل الرئيس ، «ألا يحق للمجتمع حفظ نفسه؟ ، عندما طالبت بعدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق ، قامت الدنيا ولم تقعد » ، متابعا: «نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح ، أُدخلنا قصرا إلى أن نكون أمة العوز ، وحين نحتاج تغيير ذلك ، يتم تدشين هاشتاج (ارحل يا سيسي) ، وهذا شيء يحزنني كثيرا».

وزاد السيسي ، أنه يجب أن نخرج من حالة العوز المادي والاجتماعي والمعنوي والثقافي ، عن طريق وضع اليد في اليد ، نحن بحاجة إلى هوية تتماشى مع التطور .

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.