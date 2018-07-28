السيسي: عشان أزود المعلم 1000 جنيه محتاج 15 مليار.. في استعداد للتضحية؟

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الفرصة متاحة في الوقت الحالي ، من أجل تعليم أفضل لأبنائنا ، مضيفا: «أدامنا تحدي تاني ، وهو الاستعداد للتضحية والعمل ، من أجل المساعدة في نجاح عملية تطوير التعليم».

وخلال فعاليات الجلسة الثانية ، من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، والتي جاءت بعنوان «استراتيجية تطوير التعليم» ، اليوم السبت ، أضاف الرئيس ، أن نجاح تطوير التعليم ، سوف يعود بالفائدة علينا كدولة ومجتمع ، مضيفا: «يجب التحدث دائما عن إصلاح التعليم ، وإيضاح كل النقاط ، نحن نريد إنسانا مثقفا ومحبا للدنيا ، وللوطن ولأهله ولناسه».

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وتابع السيسي ، قائلا إن الدولة تسعى لبناء إنسان مرن ومثقف ، ومحب للحياة ، عن طريق فلسفة التعليم الجديدة ، وزاد: «لو عايز أزود المعلم 1000 جنيه ، هبقى عايز 15 مليار جنيه في السنة ، والسؤال دلوقتي ، هل باقي المهن عندها استعداد تضحي عشان نزود الفئة دي ، إحنا كلنا عايزين ومحتاجين ، وعشان ندي لكله صعب جدا دلوقتي».

والمؤتمر يحضره ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.