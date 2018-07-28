السيسي: في دول كتير معجبة بفكرة «بنك المعرفة المصري» وعاوزة تطبقها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن العالم به دول أكبر من مصر ، وقدراتها الاقتصادية أعلى منّا بكثير ، أبدت إعجابها بفكرة «بنك المعرفة المصري» ، التي أطلقتها مصر قبل 3 أعوام ، وتريد تطبيقها لتحقيق المعرفة لمواطنيها ، مؤكدا: «مصر أول دولة تتيح خدمة بنك المعرفة لحاملي الهاتف المحمول».
وخلال كلمته في الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، والتي جاءت بعنوان «استراتيجية تطوير التعليم» ، اليوم السبت ، أضاف الرئيس ، أن الجميع شاهد المناهج والأفكار والوسائل والأساليب ، لتطوير لمنظومة التعليم في مصر ، وهدفنا خلال الـ4 سنوت المقبلة ، هو تطوير التعليم والصحة والإصلاح الإداري.
والمؤتمر يحضره ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.
وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.
وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.
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