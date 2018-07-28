السيسي لـ«المصريين»: «مستعدين تدفعوا فاتورة إصلاح الإنسان ولا لأ؟»

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خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشعب المصري ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة ، اليوم السبت ، قائلا: «انتوا مصدقين إن في حالة استهداف حقيقية ولا لأ؟ ، ولو مصدقين لازم يكون في ثقة إن خلال السنوات اللي فاتت ، حصل استهداف للإنسان المصري ، سواء كان استهداف مباشر أو غير مباشر ، وبالتالي النتيجة بقت صعبة جدا ، السؤال دلوقتي ، هل إحنا مستعدين نسدد فاتورة إصلاح الإنسان ولا لأ؟».

وأضاف الرئيس خلال كلمته ، قائلا: «هتكلم عن التعليم ، عايزين تعليم حقيقي ولا عايزين ولادكم يبقى معاهم شهادات؟ ، ولو عايزين تعليم حقيقي فدي رحلة طويلة وقاسية ، وفيها معاناة للأسرة والطالب والجامعة والمدرس ، طيب عايزين تغيروا بلدكم؟ ، مستعدين تدفعوا الثمن؟ ، ده سؤال بطرحه عليكم وأنا بتكلم على شق واحد للتعليم».

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وزاد السيسي ، قائلا : «لما نتكلم على الخطاب الديني ، خايفين نضيع الدين؟ ، طيب واللي إحنا فيه ده ، هل هناك أكثر منه ضياع للدين؟ ، لما يكون فكر أمة مبني على الحرب ، والحرب استثناء ، ولما يكون الفكر اللي مبني كله لأمة ما هو الحرب فقط ، يعني خلال الـ200 سنة الماضية على الأقل فهمهم لدينهم ، إن الحرب هي الأصل والاستثناء هو السلام».

وتساءل الرئيس ، موجها حديثه للمصريين: «معقول في فهم ديني كده؟ ، خايفين من إصلاح الخطاب أحسن يضيع الدين ، طيب هو اللي انتوا فيه ده في أكتر من كده».

واستطرد السيسي قائلا ، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، تحدث عن التمييز المذهبي والإلحاد ، مضيفا: «شبابنا وشاباتنا قلقوا ، مصدقوش إن ممكن يكون الخالق العظيم منزل أديان تهد الدنيا ، معقول ، انتوا عايزين تعملوا إصلاح لخطاب ديني ، ولا خايفين نضيع الدين؟».

واستكمل الرئيس: «لو عايزين تتكلموا عن قيم أخلاقية ، مستعدين تقبلوا في التليفزيون والسينما والمسرح سلوكيات لا تليق ، وفي الآخر نقول ده إبداع وحرية إبداع ، في خيط رفيع ، عايزين تصلحوها ولا مش عايزين ، بتقولوا القوانين والتشريعات ، طيب انتوا شايفين قضايا مجتمعية موجودة عندنا ، يعني مثلا نسب الطلاق 44% ، يعني بين كل 100 حالة زواج ، تقريبا حالة 50% طلاق ، بيقولوا هناك 9 ملايين طفل من غير أب وأم بشكل مباشر ، طيب في كمان 15 مليون بشكل غير مباشر ، يعني في انفصال بس بشكل خفي ، معملوش وثيقة انفصال ، هل هتتصدوا كمجتمع ، أنا لما طالبت بإصدار تشريع لتوثيق الطلاق اتهاجمت».

والمؤتمر يحضره ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.