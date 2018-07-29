استغاثة من الأطباء للحكومة قبيل حكم الإدارية

Advertisements

عقد مجلس نقابة أطباء مصر يوم السبت مؤتمر صحفي حول “تطورات قضية بدل العدوى” حيث تم مناقشة تلك القضية داخل القضاء المصري، وتأتي تلك الخطوة مع اقتراب إعطاء “المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة” حكمها النهائي في تلك القضية.

وقد تم تداول تلك القضية منذ سنتين على أقل تقدير، ويوم الخميس القادم الموافق الثاني من شهر أغسطس القادم لعام 2018، سوف يتم إصدار الحكم بشكل نهائي حيال قرار “زيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء”.

Advertisements

وقد أعلن وكيل نقابة الأطباء الدكتور “أسامة عبدالحي” قائلاً: أن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضه للعدوى، وأضاف إن القضية قد مرت بمراحل عديدة منذ عام 1960 وحتى الوقت الراهن، ولا تزال تلك القضية بلاد حسم، في حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء، ويحصلون على بدلات كبيرة ووصل الأمر أن الموظف الذي يقوم بعد النقدية في البنك يحصل على بدل عدوى بقيمة خمسمائة جنيه شهرياً.

وأضاف: أن بدل العلاج للقضاة قد تم بحوالي ثلاثة ألاف جنيه مصري، وأكد: أن العدوى بين الأطباء هي الأخطر، وراح ضحيتها أكثر من طبيب منهم على سبيل المثال أحمد عبداللطيف والدكتورة داليا محرز.

وقد أوضح وكيل نقابة الأطباء خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي: أن الأطباء يصابون بالعدوى عن طريق الجهاز التنفيذي أو الوخز بالإبر أو المشرط والإصابة بأمراض مثل الأيدز والفيروسات الكبدية.

وأضاف، أن هناك احتياطات يجب أن يتم اتخاذها من أجل تفادي العدوى، ولكن لا يوجد نظام في العالم يستطيع منع المضاعفات خصوصاً في الدول النامية والتي تعاني من مشاكل في المنظومة الصحية.

وأضاف، أن أخر تقرير قد تم إصداره من قبل منظمة الصحة العالمية في مسح قد تم إجراؤه على قطاع من الأطباء وقطاع التمريض وجد أن نسبة تقدر بحوالي خمسين في المئة منهم لديهم عدوى بشكل أو بأخر.

وقد أوضح أنه خلال عام 2013، قد قامت نقابة الأطباء بالتفاوض مع وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء، وقد خضنا معارك كبرى وكثيرة حتى الوقت الراهن ولم يتم رفع بدل العدوى.

وأفاد، بأنه من سلطة رئيس الوزراء العمل على رفع قيمة بدل العدوى بشرط ألا تتعدى نسبة الأربعين في المئة من الراتب”، وأوضح “أن كل المحاولات قد باءت بالفشل مما اضطر مجلس النقابة إلى اللجوء إلى التقاضي وبالفعل قد قدر لصالحنا حكم من مجلس الدولة، والحكومة واعترضت و تقدمت بطعن على الحكم، وكسبنا القضية، والآن هناك استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والحكم في الثاني من شهر أغسطس القادم.

وأضاف، القضية عادلة، وعلى الحكومة المصرية تنفيذ الحكم وتوفير الموارد اللازمة له، مثلما استطاعت رفع قيمة بدلات ثلاث وزارات مؤخرا، وهي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر قائلاً: بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة أخطار جسيمة فهناك طبيبات اصيبن بالعدوى ونتج عنه تشوهات أثناء الحمل، كما أن هناك أطباء هجروا المهنة، وهناك من غير تخصصه بسبب العدوى.

وقد أوضح، أنه مازال البدل تسعة عشر جنيهاً حتى يومنا هذا، على الرغم من هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي قدمته للمحكمة قالت الهيئة تقر بيقين لا يشوبه ريب بعدم المعقولية لهذا البدل الذي يعتبر هو والعدم سواء في مواجهة الأخطار الجسيمة.

وأكد على أن هناك ازدواجية غير وتعد غير مفهوم في تعامل الحكومة مع قضية بدل الأطباء وعلى الحكومة المصرية أن تقر هل تعترف بالحق أم لا؟ أم هل لديها موارد لتنفيذه أم لا؟.

وقد أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة “منى مينا” أن بدل العدوى يعد حق أصيل للفريق الطبي وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة والسكان لرئيس الجمهورية، وعلى كل النقابات الفرعية و زملائنا الأطباء أن يتضامنوا معنا بكل السبل.

وأضافت، أنه قد تم التواصل مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والجهات التنفيذية بالدولة وأكدت على هذا الحق ولن نتركه”، وأوضحت “أن تقارير منظمة الصحة العالمية قد لاحظت أن الإصابة التي تحدث للطبيب هي ضعف ما تحدث للمواطن العادي لأنه قد ينقلها إلى أسرته وإلى مرضاه في أحسن ظروف مكافحة العدوى ، وما بالنا من ظروف الدول النامية، وطبعاً نعلم الظروف التي نعمل بها نحن كأطباء.

وقد أكدت أن نقابة الأطباء سوف تستخدم كل الطرق من أجل الوصول إلى حق الأطباء في زيادة بدل العدوى، وأضافت قائلة: الحق واضح وسيتم الوصول إليه أخيراً.

وأوضح امين عام نقابة الأسنان الدكتور “محمد بدوي” أن أطباء الأسنان معظم الوقت إجراءاتهم تداخلية وجراحية مع المريض باستخدام أدوات جراحية، وهو ما يعرضه للإصابة بالعدوى.

وأضاف، أنه أصيب خلال الفترة الأخيرة أثنان من أطباء الإسكندرية بمرض الإيدز، ونعيش حياة مهنية محفوفة طول الوقت بالمخاطر، وفي النهاية نحصل على بدل عدوى يقدر بحوالي تسعة عشر جنيها فقط.

أقرا المزيد التفاصيل الكاملة لفعاليات جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال مؤتمر الشباب