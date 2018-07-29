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أسماء المستشفيات النموذجية التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة المصرية، الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس والذي قد تم عقده في جامعة القاهرة يوم السبت، تأتي تلك الخطوة ضمن خطة الحكومة المصرية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل الدولة المصرية.

أسماء المستشفيات النموذجية التي أعلنتها الحكومة

مستشفيات محافظة القاهرة

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مستشفى معهد ناصر.

مستشفى أحمد ماهر.

مستشفيات الجيزة النموذجية

مستشفى أحمد ماهر.

مستشفى العجوزة.

المستشفيات النموذجية بمحافظة القليوبية

مستشفى التأمين الصحي الجديدة.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الإسكندرية

مستشفى جمال عبدالناصر.

مستشفى شرق المدينة.

المستشفيات النموذجية بمحافظة البحيرة

مستشفى دمنهور التعليمي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الغربية.

المجتمع الطبي للتأمين الصحي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة المنوفية

مستشفى شبين الكوم التعليمي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الدقهلية.

مستشفى المنصورة الدولي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الشرقية

مستشفى الأحرار التعليمي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ.

المستشفيات النموذجية بمحافظة دمياط

مستشفى دمياط التخصصي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة شمال سيناء

مستشفى العريش العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة جنوب سيناء.

مستشفى الطور العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة بورسعيد

مستشفى الزهور العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة السويس

مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الإسماعيلية

مستشفى الإسماعيلية العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة البحر الأحمر

مستشفى الغردقة العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة مرسى مطروح

مستشفى مطروح العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الفيوم

مستشفى الفيوم للتأمين الصحي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة المنيا

مستشفى سمالوط العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة أسيوط

مستشفى مبرة أسيوط.

المستشفيات النموذجية بمحافظة سوهاج

مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

المستشفيات النموذجية بمحافظة قنا

مستشفى قنا العام.

المستشفيات النموذجية بمحافظة الأقصر

مستشفى القصر الدولي.

ويجدر هنا إلى أن تلك المدارس النموذجية تقوم على تقديم العديد من الخدمات الصحية والرعاية الطبية لخدمات “المستوى الثالث” من نظام التأمين الصحي الجديد.

الخدمات المقدمة في المستشفيات:

أمراض القلب.

الرعاية المركزة والطوارئ.

الجراحة العامة.

الأوعية الدموية.

جراحة الصدر.

جراحة المخ والأعصاب.

العظام.

الأنف والاذن والحنجرة.

الرمد.

النساء والتوليد.

طب الأطفال.

الباطنة.

الأشعة والتحاليل الطبية.

أقرا المزيد كلمة رئيس الحكومة خلال جلسة بناء الإنسان المصري بمؤتمر الشباب