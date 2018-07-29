تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح خبراء الطقس ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ، وتكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار هناك.

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ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن الرياح ، تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وتنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، توقع خبراء الطقس ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوخ ارتفاع الموج فيه ، بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، الموافق 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 22 30

السلوم 21 29

سيوة 23 37

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

العريش 24 31

رفح 24 31

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

رأس سدر 24 36

نخل 18 34

نويبع 25 35

طابا 24 34

سانت كاترين 16 31

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 35

بني سويف 25 35

المنيا 23 35

أسيوط 25 36

سوهاج 26 37

قنا 27 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

أبو سمبل 28 40

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 30 37

أبو رماد 31 36

رأس حدربة 32 35

حلايب 32 35