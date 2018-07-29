10 معلومات عن مشروع «هوية بصرية لمصر».. حلم عمره 12 عاما

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شهدت جلسة «استراتيجية بناء الإنسان» ، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة ، عرضا للفتاتين غادة والي ، مصممة جرافيك ، وياسمين والي ، استشاري إدارة أعمال ، لمشروعهما بشأن إنشاء هوية بصرية لمصر ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف مشروع إنشاء هوية بصرية لمصر ، إلى الابتعاد عن الصور النمطية وغير المستحبة ، عن شكل الدولة ، إضافة إلى خلق رؤى مستقبلية ، تكون راسخة في العقول المصرية.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن مشروع إنشاء هوية بصرية لمصر.

1. يعد مشروع الهوية البصرية ، أداة تعريفية تعبر عن طابع المدينة ، وتقدم معلومات ومخططات عن أصل الأماكن ، ورؤية استراتيجية لربط معالم الأماكن في مصر ، كما تخلق كذلك ، رؤية مستقبلية تكون راسخة في العقول المصرية ، فضلا عن تعزيز الوعي المحلي والعالمي عن مصر. ومحافظتها وتاريخها وحضارتها.

2. تواجه مصر العديد من المشكلات ، مثل الهجرات المحلية ، ويهدف المشروع إلى خلق هوية بصرية لمصر وجميع محافظاتها.

3. يهدف المشروع إلى التخلص من الصور النمطية غير المستحبة ، والتي تظهر مصر بشكل لا نريده ، فضلا عن خلق روية مستقبلية ، ترسخ في عقول المصريين والسائحين الأجانب ، وتعزز كذلك الوعي المحلي والعالمي عن مصر ومحافظاتها ، وربطها بالتاريخ والحضارات التي شهدتها مصر.

4. العديد من المدن العالمية ، استخدمت هوية بصرية لها ، ومن بيننها البرتغال ، التي استخدمت طريقة الرسم على هيئة أيقونات ، لسرد الحكايات عن بلادهم ، بينما استخدمت نيويورك شعارا لها ، وكان له تأثير كبير في خفض نسبة الإدمان ، وزيادة نسبة الإشغال في الفنادق إلى 90%.

5. قالت صاحبتا فكرة المشروع ، إنه ليس هناك أنسب من الوقت الحالي ، لوضع مصر هويتها البصرية على الخريطة العالمية ، والتحدث باللغة السياحية ذاتها ، التي يتحدث بها العالم.

6. تحلم الفتاتان منذ عامهما الأول في الجامعة ، بتقديم مشروع الهوية البصرية ، وتحقق حلمهما بعد 12 عاما ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة.

7. حققت الفتاتان نموذج عرض الهوية البصرية لمدينة الأقصر ، ضمن مبادرة الجامعة الألمانية ، وتم تدشين هوية جريئة وشبابية ، تواكب ما يحدث في العالم ، ومستوحاة من شخصية المدينة ، تؤكد أن الأقصر ، مدينة تضم ثلث آثار العالم.

8. مشروع الهوية البصرية له العديد من العائدات على مصر ، حيث يتم تسويق مصر عالميا بطريقة حضارية ، فضلا عن مواكبة الفكر السياحي العالمي ، والاهتمام بتعليم السائحين حضارة البلاد.

9. يستهدف مشروع الهوية البصرية ، استقطاب الشباب بتعزيز روح الفخر والانتماء ، كي يصبحوا سفراء مصر في الداخل والخارج ، فضلا عن النهضة بالصناعات المحلية ، والارتقاء بالذوق المصري.

10. يسعى المشروع إلى تنشيط حركة التجارة المحلية ، وإتاحة الفرصة لتصدير منتجات مصرية إلى الأسواق العالمية ، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب وأصحاب الحرف ، وتوثيق تاريخ ومعالم وثقافة كل محافظة ، وحمايتها من الاندثار.